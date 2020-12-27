Один в поле воин: как перестать бояться одиночества

Никто не отрицает, что человеку нужен человек, и тем не менее наличие партнёра давно не является обязательным условием счастливой жизни. Многие осознанно выбирают оставаться одни, и кажется, что общество понемногу, но всё же начинает принимать такой выбор. К сожалению, недостаточно быстро: одиночки до сих пор воспринимаются как своего рода сбой в общественной системе, при этом огромное количество людей чувствуют себя одиноко, даже не будучи формально одни. Разбираемся, что скрывается за чувством одиночества и что можно сделать, когда этот опыт приносит страдания.

В современном обществе, несмотря на все разговоры о многообразии возможных форматов жизни, одиночество по-прежнему остаётся клеймом. С одной стороны, это понятно: будучи социальными животными, люди не в состоянии бороться с прошитой идеей о том, что каждому обязательно нужен кто-то ещё. С другой стороны, многие, кажется, забывают, что:

во-первых, чтобы не чувствовать себя одиноко, не обязательно обзаводиться партнёром;

во-вторых, наличие партнёра далеко не всегда освобождает от всепоглощающего чувства отчуждения, исключения и пустоты.

При этом многие люди, даже постепенно поглощаемые депрессией из-за этого чувства внутреннего несоответствия, боятся говорить о своих чувствах и признавать, что они одиноки: боятся, что их сочтут странными, непохожими, неблагодарными или попросту неудачниками.

Отсутствие свободы говорить об одиночестве только усугубляет проблему одиночек в обществе

Особенно в случаях, когда человек на самом деле стремится к совсем другой жизни: если вы осуждаете себя за то, что чувствуете себя одиноким, вам будет ещё труднее предпринять какие-то шаги, чтобы изменить ситуацию. И, конечно же, в этом случае не останется ничего другого, кроме как осудить себя ещё раз — теперь уже за то, что вы не предприняли никаких действий для решения проблемы.

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Общая идея заключается в том, что если у вас нет друзей или партнёра, значит, с вами якобы что-то не так. Но на самом деле чувство одиночества мало связано с тем, сколько у вас друзей или насколько вы успешны в личной жизни. Это то, что исходит изнутри: некоторые люди, которые чувствуют себя одинокими, могут редко общаться с окружающими, тогда как другие могут постоянно находиться в центре внимания и иметь широкий круг общения, но не чувствовать крепких связей вообще ни с кем. Те, кто чувствует себя одиноким, на самом деле проводят в одиночестве не больше времени, чем те, кто не чувствует себя таковыми.

Одиночество — это совсем другой опыт, чем уединение. Уединение, осознанное желание быть одному — это одиночество по собственному выбору, в котором комфортно. Внутреннее одиночество без выбора, наоборот, означает дискомфорт — вы стремитесь к тому, чтобы больше общаться с другими и хотите иметь больше близких людей, но что-то в ваших планах идёт не так. Одиночество может быть разным для разных людей. Многие одиноки, несмотря на то что у них есть масса увлекательных знакомств и необычных занятий. Наличие сотен или тысяч «друзей» в социальных сетях — тоже далеко не всегда означает, что вам есть с кем обсудить последний фильм или кого позвать на чашку кофе. Одно из самых сильных переживаний одиночества — это все те ситуации, когда человек находится в толпе людей или с партнёром по жизни, но не чувствует никакой связи, а лишь всепоглощающую пустоту и непонимание.

Одиночество может означать отсутствие романтического партнёра или отсутствие кого-то, с кем можно отправиться в отпуск. Одиночество также может быть чувством, сопровождающим пережитые потери, или ощущением духовной пустоты. В широком смысле быть одиноким значит не чувствовать значимой связи с другими, с миром, с жизнью и с самим собой.

Три фактора одиночества

Чувство одиночества определяется комбинацией трёх факторов:

Первый — это уровень уязвимости к социальной изоляции . У каждого человека есть общая генетически заложенная потребность в социальной интеграции, и ваш личный уровень этой потребности будет отличаться от уровня любого другого человека. Если потребность в соединении высока, удовлетворить её может быть сложно.

. У каждого человека есть общая генетически заложенная потребность в социальной интеграции, и ваш личный уровень этой потребности будет отличаться от уровня любого другого человека. Если потребность в соединении высока, удовлетворить её может быть сложно. Второй фактор чувства одиночества — это способность саморегулировать эмоции , связанные с чувством изоляции (не только внешне, но и глубоко внутри себя). Каждый человек испытывает страдания, когда его потребность в общении не удовлетворяется, и, если одиночество продолжается какое-то время, оно может стать источником хронического расстройства. То, насколько хорошо вы справляетесь с этими чувствами, влияет на степень моральной боли, которую вы испытываете. Если вы хронически расстроены, это лишает вас возможности точно оценивать намерения других людей — вы можете начать воспринимать их как отвергающих вас, хотя на самом деле это не так.

, связанные с чувством изоляции (не только внешне, но и глубоко внутри себя). Каждый человек испытывает страдания, когда его потребность в общении не удовлетворяется, и, Если вы хронически расстроены, это лишает вас возможности точно оценивать намерения других людей — вы можете начать воспринимать их как отвергающих вас, хотя на самом деле это не так. Третий фактор — это ментальные представления и ожидания, а также рассуждения о других . Чувство одиночества не означает, что ваши социальные навыки недостаточно развиты, но оно ухудшает вашу способность их использовать. Людям, которые чувствуют себя одинокими, часто кажется, что они делают всё возможное, чтобы сформировать связь и найти чувство принадлежности, но им просто-напросто никто не отвечает взаимностью. Естественно, подобные ощущения оборачиваются огромным разочарованием, которое через некоторое время начинает влиять на настроение и поведение человека, когда он находится рядом с другими. Хроническое одиночество может выражаться в гневе или негодовании, что часто приводит к ещё большему отстранению окружающих. Иногда одинокие люди испытывают трудности, потому что считают себя неадекватными или недостойными. Стыд за то, кто вы есть, также будет мешать установлению связей с другими.

Люди, которые долгое время были одинокими, также могут испытывать страх. Боязнь непринятия со стороны других ведёт к тому, что человек стремится отойти в сторону и не делиться ни с кем своей подлинной сущностью — естественно, что такое поведение не способствует установлению контактов и лишь усугубляет одиночество, вводя человека в замкнутый круг. Язык тела таких людей может отражать неуверенность и страдания, которые они испытывают, хотя они могут и не осознавать этого. В тот самый момент, когда они, кажется, могут сформировать связь, их манера общения с другими может непреднамеренно выражать не что иное, как призыв «держаться подальше», что, естественно, отталкивает окружающих.

Когда люди становятся эмоционально неуправляемыми, они теряют чувство безопасности, могут повсюду видеть опасности и с меньшей вероятностью будут признавать чужую точку зрения. При этом важно помнить, что периодически одинокими себя чувствует подавляющее большинство людей. Многие одинокие люди считают, что они уникальны в своей ситуации и что чувствовать себя так ненормально. Тем не менее временное одиночество — это часть жизни, поскольку люди — социальные существа и в подавляющем большинстве случаев считают любовь, близость и социальные связи гораздо более важными факторами счастья, чем богатство, успех или репутация.

Подобно тому как физическая боль защищает людей от физических опасностей, одиночество может служить социальной болью, защищающей человека от опасностей изоляции — оно может побудить к изменению поведения и уделению большего внимания отношениям, которые необходимы для выживания. Эмоциональная область мозга, которая активируется, когда человек испытываете социальное отторжение, — это та же область мозга, которая регистрирует эмоциональные реакции на физическую боль.

Можно ли решить проблему одиночества

Отказ от осуждения самого себя за одиночество — важный первый шаг. Винить и ругать себя за то, что вы одиноки, неэффективно и неправильно хотя бы с той точки зрения, что подобные чувства при отсутствии значимых связей — это совершенно нормально. Современное мобильное и эмоционально перегруженное общество, возможно, лишь увеличило проблемы установления и поддержания отношений, поэтому принятие того, что одиночество — это часть человеческого существования, может помочь направить энергию на поиск решения.

Некоторые психологи предполагают, что корни глубокого одиночества связаны с отсутствием любви в раннем детстве. Иногда глубокое одиночество сопровождается физическими различиями или психическими расстройствами, которые приводят к дискриминации и изоляции. По мнению других учёных, одиночество также может быть вызвано негативным подростковым опытом, например издевательствами в школьные годы. Одиночество в детстве, по-видимому, связано с одиночеством во взрослом возрасте и в том числе с повышенной чувствительностью к нему.

К сожалению, нельзя сказать, что существует единый хороший рецепт или путь для перехода от чувства одиночества к чувству удовлетворения собственной социальной жизнью, но есть общие идеи, которые, кажется, работают. Первый шаг — это принятие себя и того, что вы чувствуете, без осуждения. Второй — обращение к специалисту.

Наконец, если вам самим незнакомо чувство одиночества, может быть сложно понять, насколько это разрушающий опыт. В этом смысле мы все можем сделать мир чуть лучше, став добрее к людям, которые одни — независимо от того, является это их осознанным выбором или нет.