Как вакцины изменили мир. История прививок от 18 века и до наших дней

Идея, что искусственно вызванная слабая форма заболевания способна создать у человека иммунитет, родилась, вероятно, в Китае. Согласно источникам, уже около 1000 года люди там вдыхали через нос порошок из мелко истолченных струпьев оспенных больных или вставляли в уши кусочки ваты, вымоченные в оспенном гное.

В Британии XVIII века оспопрививание горячо пропагандировала знаменитая аристократка и интеллектуалка леди Мэри Монтегю , сама в молодости переболевшая оспой и познакомившаяся с соответствующими практиками в Турции, где ее муж служил послом.

Надежностью метод не отличался. Примерно каждый тридцатый пациент в результате заболевал оспой в тяжелой форме и погибал.

Между тем английские фермеры давно заметили, что коровья оспа для человека заразна, но не смертельна. Изучив это явление, Эдвард Дженнер, врач, создал на основе коровьей оспы надежную и безопасную вакцину.

14 мая 1796 года Дженнер привил ею восьмилетнего фермерского сына Джеймса Фиппса, впоследствии дожившего до старости, а спустя два года выпустил знаменитую брошюру «Исследование причин и действие коровьей оспы» — за собственный счет, поскольку Королевское научное общество отнеслось к методу Дженнера с недоверием.

Сомнения отпали, когда военнослужащих британской армии и флота привили от оспы в приказном порядке, и ни с кем худого не случилось. Почти через сто лет Луи Пастер из уважения к Дженнеру предложил назвать все основанные на принципе создания искусственного иммунитета препараты вакцинами: от французского слова vache — «корова».

В бедных странах оспа продолжала свирепствовать еще полтораста с лишним лет. Практически покончить с ней помогла программа массированного оспопрививания ВОЗ, стартовавшая в 1967 году.

Считается, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения. Вакцинировать несколько миллиардов человек было невозможно.

Зато достаточно эффективной оказалась тактика точечной иммунизации, впервые опробованная в восточной Нигерии: оперативно выявлять очаги оспы и прививать соседних жителей. Искоренить оспу в регионе с населением в 12 миллионов человек удалось, сделав всего 750 тысяч прививок.

В настоящее время живые вирусы оспы остались лишь в двух местах на Земле: лабораториях высшего уровня защиты в России и США.

Полиомиелит

Эта болезнь убила намного меньше людей, чем оспа, зато куда более жестока к выжившим.