Происшествия на выходных: двойное убийство в Дзержинском районе

В разных городах Беларуси 27 декабря прошли воскресные акции протеста. Они сопровождались задержаниями. На 19.15 правозащитники сообщали о более чем 20-ти задержанных. TUT.BY

На пожарах погибли люди, в том числе в соседних районах

В ночь на пятницу, 25 декабря, в Быхове загорелось заброшенное строение на территории бывшей воинской части. При тушении спасатели обнаружили тела двух человек, их личности устанавливаются. TUT.BY

Утром в пятницу загорелся жилой дом в а/г Красная Слобода в Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший 52-летний мужчина, живущий в доме с разрешения хозяев.

Вечером в пятницу загорелся жилой дом в деревне Трокеники-2 в Гродненской области. На пожаре обнаружен погибший 46-летний мужчина, живущий в доме с разрешения хозяйки.

Незадолго до полуночи в пятницу загорелся нежилой металлический вагончик в Бресте. На пожаре обнаружен погибшим пока неизвестный человек.

Около полуночи с пятницы на субботу загорелась хозпостройка в частном домовладении в деревне Преснаки в Копыльском районе . На пожаре обнаружен погибший 57-летний хозяин.

. На пожаре обнаружен погибший 57-летний хозяин. Рано утром в субботу в деревне Пласток Любанского района горел жилой дом. Погиб 74-летний хозяин.

горел жилой дом. Погиб 74-летний хозяин. Около половины девятого в субботу горел жилой дом в деревне Гута Барановичского района. Погиб 69-летний хозяин.

Около 8-ми часов вечера в субботу загорелся жилой дом в деревне Гальковка Быховского района. На пожаре обнаружен погибшим 38-летний хозяин дома.

Поздно вечером в субботу загорелся жилой дом в а/г Ванелевичи Копыльского района . На пожаре обнаружен погибший хозяин дома — 77-летний пенсионер.

. На пожаре обнаружен погибший хозяин дома — 77-летний пенсионер. Ночью на воскресенье загорелся жилой дом в Червене. На пожаре обнаружены погибшими престарелые бабушка и дедушка хозяина дома.

Примерно в это же время загорелся жилой дом в а/г Брашевичи Дрогичинского района. На пожаре обнаружены двое погибших, личности которых пока неизвестны. Причины всех перечисленных пожаров устанавливаются. МЧС

В Барановичах горел кофейный цех, уничтожены запасы ячменя

Днём в субботу в Барановичах на территории ООО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» случился пожар. В цехе производства кофе повреждена обжарочная машина М-1000 Н, а также уничтожены 850 кг ячменя. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. REFORM. BY

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В Дзержинском районе убили двух человек

В Рогачёвском районе столкнулись «Рено» и УАЗ, в салоне зажало водителя

В Любани люди не могут снять наличные деньги

В субботу в Дзержинском районе в доме обнаружили трупы 65-летней женщины и 35-летнего мужчины. На телах — множественные травмы. Работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.В субботу вечером в Рогачёвском районе столкнулись легковые машины «Рено» и УАЗ. В салоне первого оказался зажат водитель. Сотрудники МЧС деблокировали его и передали медикам. С предварительным диагнозом «перелом правого бедра» его доставили в больницу. Водитель и пассажир автомобиля УАЗ не пострадали.

Жители Любани в воскресенье не смогли снять наличные деньги в банкоматах: «У нас на весь город 3 банкомата: один — от Белагропромбанка, ещё два — от Беларусбанка. На этой неделе Беларусбанк заменил свои банкоматы, они до сих пор не работают, а банкомат Белагропромбанка — без денег все выходные. Предпраздничные выходные, люди хотели бы пройтись на рынок, по магазинам. Но на рынке берут только наличку, у многих мелких предпринимателей только наличный расчёт». TUT.BY

В метро в Москве при задержании умер мужчина

Мужчина умер во время задержания на станции «Щукинская» московского метро 26 декабря. Как говорят в МВД, мужчина «начал неадекватно себя вести и пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания полицейских», а также «оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление».

Когда мужчину задерживали, он потерял сознание. Приехавшие по вызову медики скорой констатировали смерть. Идёт проверка. Медуза