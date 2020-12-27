Как не вырастить эгоиста: психолог о распространённой ошибке родителей

С рождением ребёнка жизнь пары меняется. И часто происходит так, что родители подстраивают свою жизнь под нового члена семьи и ставят желания ребёнка превыше всего. Но правильно ли так делать? Узнали у психолога Галины Швец.

По мнению психолога, без чёткой иерархии в семье не обойтись. Галина проводит аналогию с рабочим коллективом, где нет главного, а все работают на равных условиях.

— Будет ли такая организация функционировать? Какое-то время — да, но недолго, потому что в ней будет твориться настоящий хаос и беспредел. Семья — это такая же организация. И если в семье нет структуры, то есть иерархии, она не будет функционировать нормально.

В любой «организации» должен быть руководитель, который управляет, принимает важные решения и несёт ответственность за своих «подчинённых».

— В классическом понимании главным должен быть мужчина, потом идёт женщина. Хотя бывает и наоборот, и в этом нет ничего страшного (но я заметила, что, когда главным является мужчина, он обычно старается сделать как можно больше для своей семьи, поскольку понимает, что семейное благополучие зависит от него). Лишь после родителей в семейной иерархии должны стоять дети: от более старшего к младшему. За главным в семье остаётся последнее слово в решении важных вопросов. И в то же время он несёт больше ответственности: он должен создавать в семье такие условия, чтобы хорошо и комфортно было всем.

Часто в семьях возникает искажённая иерархия

Иногда ребёнка ставят на пьедестал, он становится неким центром семьи, а остальные её члены подстраивают под него свою жизнь. Возникает искажённая семейная иерархия. Часто это происходит в семьях, которые долго ждали появления ребёнка. — У Джона Грея в книге «Дети с небес» написаны замечательные слова по этому поводу: «Ты можешь быть не согласен, но папа и мама — главные». Что это означает? Не всегда всё в жизни должно происходить так, как хочет ребёнок. Родители не обязаны и не должны удовлетворять все его «хотелки». Есть такие ситуации, когда ребёнок из-за своих желаний может оказаться в опасности. Например, он может захотеть облизывать провода, играть с острым ножом, бросать мяч в окно. Да и вообще: если ребёнок не хочет идти на улицу, всем нужно оставаться дома из-за него? Конечно, нет!

Естественно, ребёнок будет сопротивляться — расстраиваться и злиться, но он должен знать, что главные в семье — родители. Именно они принимают решения, исходя из своих представлений о том, что правильно, а что — нет.

— Благодаря этому ребёнок научится ждать, терпеть, договариваться, принимать отказы и проживать свои негативные эмоции, когда что-то идёт не так, как ему хочется. Эти навыки понадобятся в будущем.

При этом, конечно, нужно учитывать возраст ребёнка. Если плачет грудничок, важно удовлетворять его базовые потребности: покормить, поменять памперс, просто успокоить. А вот ребёнку постарше вполне можно сказать: «Подожди, пожалуйста, я сейчас подогрею еду папе, он пришёл с работы голодным, а потом дам вкусненькое тебе».

В семьях с неправильной иерархией дети вырастают эгоистичными и инфантильными Когда родители ставят ребёнка на первое место, он начинает понимать, что малышом быть хорошо. Весь мир крутится вокруг него: желания мгновенно исполняются, всё самое вкусное достаётся именно ему. В итоге ребёнок просто не видит смысла взрослеть. Как это проявляется на деле? Ребёнок часто капризничает, командует родителями, требует приказами и криком то, что ему хочется. Такие дети часто вырастают эгоистичными и инфантильными, не способными к самостоятельной жизни.

— Бывают такие семьи, в которых сын в 25 лет требует от родителей деньги на свои личные расходы. И они дают, думая: «Как же он без нас». А всё это происходит из-за нарушенной иерархии в семье: с детства ребёнку мгновенно давали то, что он хотел. Зачем ему взрослеть, если мама и папа всегда будут о нём заботиться и обеспечивать всем необходимым?

Психолог обращает внимание и на другую сторону проблемы: когда родители ставят на первое место ребёнка, они часто чувствуют себя несчастными. А от этого страдает и сам ребёнок: — Жертвуя собой, родители думают, что делают ребёнку хорошо. Но это не так. Он видит подавленность родителей, их расстроенное состояние, и это негативно влияет на него. Из-за того, что у родителей нет ресурсов, они могут раздражаться, кричать на ребёнка, жестоко наказывать его. Если же родители относятся к себе с любовью и уважением, удовлетворяют свои желания, то они показывают детям, каким должно быть отношение к себе и другим людям. Повзрослев, такие дети не будут постоянно пытаться заслужить внимание и любовь других людей, как дети «жертвенных» родителей. Сначала подумайте о себе, потом — о детях

Важную роль в построении правильной иерархии в семье играет женщина: она должна с уважением относиться к своему мужу и демонстрировать это детям. Причём не только на словах, подчёркивает эксперт.

— Например, пришло время обедать. Дети кричат, что хотят есть. Кому первому вы будете накладывать еду? Тому, кто громче кричит, или самому маленькому члену семьи? Правильный ответ — мужу! Потом — себе, затем еду получают старшие дети, а младшие — самые последние. Такой же принцип должен выполняться, когда в семье делят что-то вкусное. Обычно как? Всё отдаётся детям, а папе и маме остаётся по маленькому кусочку. А надо наоборот: сначала мама угощает папу, потом берёт себе кусочек и только потом делится с детьми. На первом месте должны стоять потребности и желания взрослых, а потом — детей!

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Таким поведением родители показывают, что «быть взрослым и старшим — это круто, к этому надо стремиться». А это положительно влияет на поведение ребёнка, его отношение к людям и миру в целом:

— Видя, как мама уважает папу, сколько всего ему можно, ребёнок будет хотеть стать таким же. Он будет вести себя более осознанно, помогать родителям, с удовольствием будет учиться у них чему-то новому, с уважением будет относиться к их просьбам и пожеланиям.

В самом общении с ребёнком родителям стоит подчёркивать, что они радуются и гордятся тем, что он становится старше. Тогда дети обычно с удовольствием откликаются на просьбы родителей:

— Например, самые обычные повседневные дела можно поручать ребёнку не в виде наказания, как часто это преподносят, а как показатель того, что ребёнок может делать «великие семейные дела» наравне со взрослыми, ведь он взрослеет, становится сильнее и умнее. Тогда и отношение детей к домашним делам становится совсем иным.

Не всегда установленные правила и границы нравятся детям. Особенно если родители поздно замечают, что иерархия в семье нарушена. Тогда психолог советует начинать с мелочей:

— Например, если вы купили сладостей — попробуйте их первыми, а потом угостите ребёнка. Первое время он может расстраиваться. Но это его право — выражать свои эмоции. Вы должны помочь ему справиться с этими чувствами, но не идти на поводу: «Да, я понимаю, что ты хочешь конфету, но сначала суп, потом сладости». И тогда ребёнок шаг за шагом начнёт потихоньку понимать, что главные в семье — мама и папа, а не он.

Не возвышайте младшего ребёнка над старшим

В воспитании нескольких детей психолог также советует придерживаться принципов иерархии. Тогда у детей не возникнет ревности друг к другу. А всё потому, что родители не ставят младшего ребёнка выше себя и старших детей.

— Не должно быть никаких привилегий у ребёнка просто потому, что он маленький. Забудьте фразу: «Он же младше — уступи». В противном случае ревность неминуема, ведь раньше всё внимание доставалось старшему ребёнку, а тут вдруг появился малыш, который теперь стал центром Вселенной. У нас, например, старший сын очень любит младшего и гордится тем, что он взрослее: «Мне уже можно смотреть мультики и есть сладости, а Ярославу — нельзя, он маленький и может командовать только игрушками». Но такое возможно только тогда, когда в семье старший ребёнок — главнее младшего, а не наоборот, как часто бывает в белорусских семьях.

Психолог подчёркивает, что с возрастом детей нужно не только наделять новыми правами, но и вводить им новые обязанности, например, домашние дела по дому.

— Права и обязанности должны расширяться с возрастом пропорционально. Конечно, надо учитывать возраст детей и не требовать того, на что они ещё неспособны. Но общее правило такое: чем старше ребёнок, тем больше у него не только прав, но и обязанностей. Если ребёнку в 6 лет разрешили играть в компьютерные игры, то наравне с играми у него появилась обязанность ходить в школу, вовремя выполнять домашние задания, заботиться о домашних питомцах, помогать маме с уборкой.