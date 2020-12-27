20 советов, как защитить мобильный от прослушивания

Развитие информационных технологий, без сомнений, сделало нашу жизнь более простой. Мы звоним друзьям в другие страны, проходим собеседования онлайн, можем быть на связи 24/7, не выходя даже из дома… Чего уж там, без мобильника мы, как без рук! Но технологии работают не только на нас, но и в обратном направлении. Вероятно, каждому очевидно, что все разговоры по мобильным прослушиваются. Возможно ли «заглушить» прослушку?
Топ хитростей, которые помогут защитить ваш телефон от прослушивания:
- BBC не так давно исследовала вероятность появления рекламы в ответ на голосовые подсказки (когда вы говорите что-то рядом с телефоном) и обнаружила, что это вполне возможно. Если приложение запрашивало разрешение на запись звука, а пользователь не заметил упоминание об этом (обычно мелким шрифтом) и не запретил это делать, он добровольно разрешил использовать звук со своего смартфона. Внимательно проверяйте разрешения для каждого нового приложения, отключите доступ к микрофону, а также возможность передавать информацию во внешние сервисы.
- Устанавливайте приложения только из проверенных источников, не давайте права доступа просто так, если они не нужны для нормального функционирования софта.
- Используйте альтернативные инструменты связи. Во многих случаях сервисы для онлайн-общения, такие как Telegram, могут быть безопаснее, чем обычный телефонный звонок.
- Выключайте телефон, когда не пользуетесь им. Это нарушит непрерывный доступ к вашим текстовым сообщениям и телефонным разговорам. Некоторые программы-шпионы не позволяют выключить мобильный телефон, и это тоже хороший способ определить, прослушивается ли он.
- Отключите функцию Bluetooth, когда она не используется. Подключайтесь по Bluetooth только к устройствам тех людей, которых вы знаете.
- Выключите GPS, когда не используете его.
- Остановите фоновую работу приложений и все автоматические обновления.
- Скачайте одно из приложений для защиты от шпионского ПО (например, McAfee Mobile Security, Spyware Detector, Mobile Security and Anti Spy, Lookout и другие).
- Не оставляйте свой телефон без присмотра и не открывайте подозрительные ссылки в любых сообщениях.
- Понаблюдайте, насколько быстро разряжается ваш телефон: быстрая разрядка может говорить о прослушке (но не всегда: иногда проблема всё-таки в «уставшем» аккумуляторе телефона).
- Понаблюдайте, не слишком ли нагревается ваш телефон: иногда это происходит из-за его удалённого использования (но причины могут быть и более прозаичными. Например, нагрев при телефонном разговоре — вполне обычное явление: в этот момент устройство находится в процессе активного обмена данных).
- Попробуйте прислушаться к возможным фоновым шумам во время разговора. Если вы слышите что-то странное, например, эхо, щелчки
и т. д., возможно, ваш телефон прослушивается
- Запросите детализацию счёта. Если обнаружится, что отправляются сообщения / совершаются телефонные звонки, о которых вы ничего не знаете, свяжитесь с оператором сотовой связи.
- Иногда помогает сброс телефона до заводских настроек по умолчанию.
- Самый радикальный шаг — смена стандарта связи с GSM на CDMA или смартфона на простой телефон. Можно вынимать SIM-карту из телефона, когда особенно нужно сохранить конфиденциальность.
- Для избежания перехвата сообщений можно скачать приложения для шифровки, например, Oversec.
- В некоторых мессенджерах также можно создавать «секретные чаты», доступные по паролю или удаляющие сообщения по заранее заданному таймеру.
- Используйте VPN и прокси для работы в интернете.
- Можно скачать приложение, раздающее фейковый GPS, например, Fake GPS Location (важно: на iPhone официально установить таковое, скорее всего, не получится из-за закрытости системы).
- Найдите технически подкованного юриста и обратитесь к сотовому оператору, если подозреваете, что вас подслушивают.