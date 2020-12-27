20 советов, как защитить мобильный от прослушивания

mediabrest.by
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20 советов, как защитить мобильный от прослушивания, Слуцк
Фото: lenta.kharkiv.ua

Развитие информационных технологий, без сомнений, сделало нашу жизнь более простой. Мы звоним друзьям в другие страны, проходим собеседования онлайн, можем быть на связи 24/7, не выходя даже из дома… Чего уж там, без мобильника мы, как без рук! Но технологии работают не только на нас, но и в обратном направлении. Вероятно, каждому очевидно, что все разговоры по мобильным прослушиваются. Возможно ли «заглушить» прослушку?

Топ хитростей, которые помогут защитить ваш телефон от прослушивания:

  1. BBC не так давно исследовала вероятность появления рекламы в ответ на голосовые подсказки (когда вы говорите что-то рядом с телефоном) и обнаружила, что это вполне возможно. Если приложение запрашивало разрешение на запись звука, а пользователь не заметил упоминание об этом (обычно мелким шрифтом) и не запретил это делать, он добровольно разрешил использовать звук со своего смартфона. Внимательно проверяйте разрешения для каждого нового приложения, отключите доступ к микрофону, а также возможность передавать информацию во внешние сервисы.
  2. Устанавливайте приложения только из проверенных источников, не давайте права доступа просто так, если они не нужны для нормального функционирования софта.
  3. Используйте альтернативные инструменты связи. Во многих случаях сервисы для онлайн-общения, такие как Telegram, могут быть безопаснее, чем обычный телефонный звонок.
  4. Выключайте телефон, когда не пользуетесь им. Это нарушит непрерывный доступ к вашим текстовым сообщениям и телефонным разговорам. Некоторые программы-шпионы не позволяют выключить мобильный телефон, и это тоже хороший способ определить, прослушивается ли он.
  5. Отключите функцию Bluetooth, когда она не используется. Подключайтесь по Bluetooth только к устройствам тех людей, которых вы знаете.
  6. Выключите GPS, когда не используете его.
  7. Остановите фоновую работу приложений и все автоматические обновления.
  8. Скачайте одно из приложений для защиты от шпионского ПО (например, McAfee Mobile Security, Spyware Detector, Mobile Security and Anti Spy, Lookout и другие).
  9. Не оставляйте свой телефон без присмотра и не открывайте подозрительные ссылки в любых сообщениях.
  10. Понаблюдайте, насколько быстро разряжается ваш телефон: быстрая разрядка может говорить о прослушке (но не всегда: иногда проблема всё-таки в «уставшем» аккумуляторе телефона).
  11. Понаблюдайте, не слишком ли нагревается ваш телефон: иногда это происходит из-за его удалённого использования (но причины могут быть и более прозаичными. Например, нагрев при телефонном разговоре — вполне обычное явление: в этот момент устройство находится в процессе активного обмена данных).
  12. Попробуйте прислушаться к возможным фоновым шумам во время разговора. Если вы слышите что-то странное, например, эхо, щелчки и т. д., возможно, ваш телефон прослушивается
  13. Запросите детализацию счёта. Если обнаружится, что отправляются сообщения / совершаются телефонные звонки, о которых вы ничего не знаете, свяжитесь с оператором сотовой связи.
  14. Иногда помогает сброс телефона до заводских настроек по умолчанию.
  15. Самый радикальный шаг — смена стандарта связи с GSM на CDMA или смартфона на простой телефон. Можно вынимать SIM-карту из телефона, когда особенно нужно сохранить конфиденциальность.
  16. Для избежания перехвата сообщений можно скачать приложения для шифровки, например, Oversec.
  17. В некоторых мессенджерах также можно создавать «секретные чаты», доступные по паролю или удаляющие сообщения по заранее заданному таймеру.
  18. Используйте VPN и прокси для работы в интернете.
  19. Можно скачать приложение, раздающее фейковый GPS, например, Fake GPS Location (важно: на iPhone официально установить таковое, скорее всего, не получится из-за закрытости системы).
  20. Найдите технически подкованного юриста и обратитесь к сотовому оператору, если подозреваете, что вас подслушивают.