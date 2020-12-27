20 советов, как защитить мобильный от прослушивания

Развитие информационных технологий, без сомнений, сделало нашу жизнь более простой. Мы звоним друзьям в другие страны, проходим собеседования онлайн, можем быть на связи 24/7, не выходя даже из дома… Чего уж там, без мобильника мы, как без рук! Но технологии работают не только на нас, но и в обратном направлении. Вероятно, каждому очевидно, что все разговоры по мобильным прослушиваются. Возможно ли «заглушить» прослушку?

Топ хитростей, которые помогут защитить ваш телефон от прослушивания: