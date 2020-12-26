Как помочь подростку выбрать профессию. Советы экспертов

Типичная ситуация: выпускнику школы предстоит поступление, но на нервах вся семья. «Ну что за профессию выбрал (а)? За неё ведь не платят», — восклицают родители. Или так: «Экзамены на носу, а мы не знаем, кем хотим быть. Что делать?» Сделать взрослые могут одно — помочь ребёнку понять самого себя. Что для этого нужно и какими будут требования на рынка труда через пять лет, рассказали эксперты по профориентации.

На работе человек в среднем проводит 30 лет своей жизни. Размышляя над этим, начинаешь острее понимать: профессию важно выбирать «по любви, а не по расчёту». Звучит хорошо, но получается не у всех. Часто родители передают свои жизненные и не всегда удачные сценарии детям, говорят им что-то вроде «Работа от слова „раб“, поэтому главное, чтобы зарплата стабильная была». Спикеры вебинара по профориентации подростков убеждены, что так делать точно не стоит.

На видеолекции выступили Наталья Шеина, психолог, коуч, и Бируте Руплите, директор Центра комфортного общения (Беларусь), преподаватель ISM University of Management and Economics (Литва), бизнес-консультант. Эксперты часто работают со старшеклассниками, помогая им определиться с будущей карьерой.

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С чего начать? Ответ на поверхности

Многим кажется, что, если ребёнок не знает, кем быть, его надо срочно отправить на тестирование по профориентации. Но это мало что даст, считают специалисты. Первый шаг не потребует от вас вложений и времени. Он очень прост, а потому им часто пренебрегают, говорит Бируте Руплите.

— Когда родители просят меня помочь их ребёнку выбрать профессию, я сначала предлагаю им ответить на вопрос: «А как вы сами выбирали работу: помогал кто-то или настаивал?» Мы часто забываем про свой опыт и повторяем свою историю в ребёнке. Следующие вопросы: «Всё ещё работаете по специальности? Или уже поменяли работу? И не раз? Почему?» Прежде чем думать о ребёнке, познакомьтесь с собой настоящим.

Когда родители честно признаются самим себе в том, счастливы они в своей профессии или хотели бы что-то изменить, тогда они смогут откровенно поговорить и со своими детьми.

Вот вопросы, которые вы можете предложить ребёнку, если он не знает, кем хочет стать:

Что я люблю делать подолгу и без принуждения?

Что всегда откладываю на потом?

С какими людьми схожусь быстрее? Почему? Что в них нравится?

За что меня хвалят?

Вопрос «За что меня хвалят» — это об оценке окружающих, он субъективен, но в нашем контексте, считает Бируте, очень полезен:

— Часто родители полагаются в воспитании только на самих себя, так советуют и психологи. Но, выбирая профессию, важно знать, что говорят о ребёнке посторонние люди. Они могут заметить способности и черты, на которые в семье, возможно, не обращали раньше внимание.

«И всё равно я не знаю, что мне нравится»

Допустим, вы поговорили, но ребёнок упрямо заявляет, что он всё равно ничем не интересуется всерьёз. Теряться не надо: помогите подростку понять, что у него есть желания.

— Мы всегда знаем, чего хотим и что нам нравится, — говорит Бируте. — Но часто не высказываем. Почему? Дело может быть в критике, которую ребёнок ожидает в ответ на свои откровения. Вроде такой: «Ну что ты ещё придумал, а?»

Ещё одна причина безразличия ко всему — мнение, что его увлечения не важны.

— Однажды я работала с мальчиком, которому, как он убеждал, не нравилось абсолютно ничего. Мы долго разговаривали, и он между делом сказал, что очень любит длительные пробежки. «Ну вот, — радуюсь. — Тебе нравится бегать! А говоришь, нет интересов». За увлечение спортом можно было зацепиться и предлагать варианты.

Даже если ребёнок упрямится, Бируте Руплите советует не отступать, а в разных вариациях спрашивать о том, что он делает охотно. А затем сравнить с тем, что вызывает отторжение.

Эксперты считают, что не надо лишний раз драматизировать ситуацию. Иногда даже полезно побыть несерьёзными.

— Допустим, вы долго и мучительно размышляете о будущей профессии, и всё безрезультатно. Предложите ребёнку взять сборник для поступающих в вузы (ссузы) и вычеркнуть из него все специальности, которые ему точно не нравятся, пойдите от обратного, — советует Наталья Шеина. — Из десяти вариантов один выбрать будет проще, чем из пятидесяти.

Стоит ли доверять тестам?

Существуют специальные тесты, которые помогают подросткам определиться с профессией. Но целиком и полностью полагаться на профессиональное тестирование не стоит. Эксперты объясняют почему:

— Тест — это 10% от основной работы с профориентацией, — считает Наталья Шеина. — Ребёнок, выполняя его, может исказить ответы, желая кому-то понравиться. У него может быть плохое настроение, что объективности не добавит. То есть результаты ни в коем случае не могут быть основой, скорее вектором для работы. У меня на этот счёт есть комичная история. Близкая знакомая, коллега, продвинутый психолог-фанат решила пройти такое тестирование в одном из центров. И когда получила ответ, мы не поняли, из чего он родился: с вероятностью в 85% моей знакомой рекомендовали стать лесником.

Устройте профессиональный тест-драйв

Хороший способ помочь в выборе — показать ребёнку профессию «в лицо». Разберитесь с нюансами белорусского трудового законодательства (трудоустроиться подростку бывает проблематично), перестаньте жалеть великовозрастного ребёнка и подыщите для него временную работу в той сфере, которую он выбрал. Пусть это будет всего месяц летних каникул, желательно за год до поступления. Если ребёнок передумает, у него будет время, чтобы подготовиться к экзаменам по другой специальности.

— Один мой студент, третьекурсник, в школе хотел стать врачом, потому что в медицинский собиралась половина его одноклассников, — приводит пример Бируте. — Родители не переубеждали, а отправили парня поработать санитаром, он даже на скорой выезжал. Спустя два месяца мальчик сказал: «Нет, это не про меня». И сейчас он успешно учится на экономиста.

— Знаю, что некоторые ребята не смогли работать в медицине, потому что до тошноты не переносили «больничные» запахи: дезинфицирующих средств, крови или операционной. Вот почему важно окунуться в атмосферу, — дополняет Наталья Шеина.

Ещё один вариант — попросить человека, который уже в профессии, рассказать о ней. Допустим, подросток никак не может выбрать, кем стать: химиком или дизайнером. Поищите таких специалистов среди знакомых или найдите в соцсетях, договоритесь о получасовой встрече.

— При этом важно пообщаться не с одним человеком, а с двумя-тремя, — советует Наталья Шеина, — Чтобы ребёнок, да и вы сами, смогли получить объективное представление о профессии. Люди бывают очень харизматичными. Узнав мнение только одного собеседника, вы рискуете поддаться его точке зрения, но о профессии как таковой узнаете мало.

Метод «интервью» хорош и при выборе вуза. Можно попытаться проникнуть на лекции вольным слушателем, пообщаться со студентами, сравнить учебные планы, посмотреть, где работают выпускники — вузы обычно делают такие подборки.

Ещё вариант — попросить учителя устроить профориентационный день в школе. Пусть родители учеников расскажут о своей работе. Чтобы охват специальностей был шире, можно «обменяться взрослыми» из параллельных классов.

Ребёнок принял решение. Как все не испортить?

1. Соглашайтесь.

Поддержка родителей состоит в том, чтобы согласиться с выбором ребёнка. В идеале ответы взрослого должны быть такими: «Хочешь стать врачом? Хорошо, пробуй. А что если передумаешь? Это твоё решение». Конечно, не все могут позволить себе подобные искания даже с материальной точки зрения, поэтому оговорите условия заранее: «Сын, у нас есть деньги только на один твой эксперимент».

Наталья Шеина советует проговаривать финансовый вопрос, но не манипулировать им: «Мы на тебя столько тратим, только попробуй передумать». Кроме чувства вины, такой посыл ничего не принесёт.

2. Говорите, что вам не всё равно

Давая ребёнку свободу, важно не впадать в крайности: не мешать — это не значит самоустраниться. Ребёнок не должен чувствовать, что семье всё равно, какую профессию он выберет.

3. Не обременяйте глобальными смыслами

Наталья Шеина рассказывает, что к ней на приём иногда привозят детей с депрессией. Их мучают риторические вопросы: «В чём моя миссия, что я должен сделать в этой жизни?» Мысль правильная, но неправильно воспринимается. Здесь не должно быть деструктивности. Такой груз размышлений лишает детей сил, демотивирует. Если заметили, что ребёнок начинает слишком серьёзно относиться к выбору, повторяйте, что единственное, что он должен — быть счастливым. Главное — делать это искренне.

4. Не передавайте свои страхи подростку

Отдельная тема — это проработка страхов. Здесь взрослые должны не только помочь подростку справиться со своими фобиями, но и не поделиться своими.

Как бы сложно ни было, взрослым придётся понять, что наша жизнь — это увлекательный и нескончаемый эксперимент. Не стоит мешать ребёнку его проводить, уверена Наталья Шеина. Если мы будем исходить только из того, как перестраховаться и выбрать «правильную» работу, то подсознательно включим у ребёнка стратегию избегания успеха.

Фразы, о которых стоит забыть

Чаще всего при выборе карьеры мешает страх перемен, критика близких и боязнь не оправдать надежд семьи. Поэтому эксперты советуют родителям забыть о некоторых фразах, когда вы обсуждаете с ребёнком планы на будущее.

«Как ты будешь зарабатывать себе на жизнь, если займёшься фотографией? А вот стоматологи всегда нужны». Вы можете обозначить свои опасения, но не напоминать о них всякий раз, когда подросток говорит о своих профессиональных намерениях.

«Столько платить… А что, если передумаешь? Все зря?» Впечатлительный ребёнок заранее откажется от своей мечты, лишь бы не быть виноватым.

«Эта специальность обесценилась. Зачем туда идти?» Как будет в будущем, родители не знают наверняка. Наталья Шеина предлагает лучше подумать вот о чём:

— Если выбирать профессию только из-за популярности, через несколько лет ребёнок превратится в человека, который каждое утро встает с понурым настроением и затрачивает массу внутренней энергии, чтобы работать там, где ему не нравится. При этом для окружающих всё будет выглядеть благополучно. Но ходить на нелюбимую работу, это всё равно что каждый день есть самую отвратительную еду за деньги. Поэтому не пугайте подростка тем, что его любимое дело «обесценивается».

«Выбор профессии — это решение всей жизни». Если ребёнок думает, что специальности меняют только неудачники, переубедите его. Иначе подросток будет в напряжении думать, как бы не ошибиться с выбором, а не о том, нравится ли ему выбор здесь и сейчас.

— Сейчас очень часто люди меняют род деятельности, — говорит Бируте Руплите. — Это стало частью карьерного пути. У меня была одна студентка. Блестящая ученица, она выиграла всевозможные гранты, а летом, когда все на каникулах, я встретила её в университете и услышала: «Я решила сменить программу. Да, могу закончить нынешнюю и получить диплом. Но, а что это даст?» Я была очень удивлена: девочка выбрала биотехнологии. Где экономика, а где биотехнологии? Но она так решила. Я сказала, что мне жаль её как студентку, но я радуюсь за неё как за человека.

Выбрали диплом за ребёнка? Может развиться синдром жертвы

Не стоит чрезмерно опекать ребёнка при выборе профессии или прямо заставлять: «Вот выучишься на инженера, тогда и пойдёшь на свой режиссёрский». Дело не в несбывшихся мечтах. Все гораздо глубже. Если вы говорите детям, на кого им стоит учиться, вы прививается им психологию жертвы, предупреждают эксперты.

— Если на ребёнка давят в принятии решения, он смиряется или протестует, — объясняет Бируте. — Но так или иначе молодой человек неосознанно перестанет чувствовать ответственность. У него появится мысль о том, что выбор сделали за него, не он сам. Эта жизненная позиция может остаться на всю жизнь: «Я жертва обстоятельств», «За меня могут решать», «А что поделать, если я ничего не могу». Вот почему ребёнок обязан четко различать: он может сделать выбор или он должен.

Пусть родителям сложно принять выбор ребёнка, но они должны это сделать через силу.

— Возможно, к нему придет осознание, что профессия не та. Но такую правду будет проще принять, ведь выбор никто не навязывал. Осознание своей ответственности даёт молодому человеку ощущение свободы.

Что в себе «прокачать»?

Готовясь к поступлению, родителям следует уделить внимание не только успеваемости ребёнка. Эксперты утверждают, что одних академических знаний уже недостаточно, поскольку запросы к работнику стремительно меняются. Сегодня к обязательным навыкам относят такие вещи, которые мы раньше воспринимали как черты характера и уж точно не планировали их развивать ради карьеры.

Во время вебинара Бируте Руплите представила список навыков, который был составлен на Всемирном экономическом форуме 2020. Считается, что уже через пять лет, без них будет сложно добиться успеха в профессии:

Аналитическое мышление и новации Активное обучение Умение решать проблемы комплексно Критическое мышление Творческий и новаторский подход Лидерские способности Использование технологий Дизайн и программирование технологий Стрессоустойчивость, гибкость характера Генерация идей

К сожалению, всему этому в школе пока не обучают. Придётся образовываться самим. Навыки в списке могут показаться размытыми, но благодаря им молодому специалисту будет легче проявить себя и не сломаться во время первых испытаний на работе. Например, критическому мышлению надо обучаться, чтобы выбрать главное в море информации, доступной нам сегодня. А стрессоустойчивость нелишне воспитать тем, кто собирается работать в интенсивном ритме. Скорость уже давно стала спутником многих современных профессий, и научиться справляться с напряжением не менее важно, чем освоить саму специальность.