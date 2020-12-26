Редко кто приходит на терапию тогда, когда у него стоит вопрос о том, как заработать денег на еду или на лечение какого-то серьёзного заболевания. Когда все потребности в выживании у человека закрыты, только тогда у него всплывают вопросы: «кто я?», «чего я хочу от жизни?», «что мне интересно?», «как мне взаимодействовать с другими людьми?».

Приблизительно те же процессы происходят и с человечеством в целом. За последние 100 лет мы очень активно развиваемся, по сравнению с теми периодами, когда люди всё больше искали возможность выжить в бесконечных войнах и эпидемиях, которые поражали миллионы жизней. Сегодня мы в основном уже научились решать эти проблемы и перешли на совершенно другой уровень, где на первом месте для человека стоит вопрос самореализации и взаимодействии с социумом.

Саморазвитие становится актуальным как для человека самого, так и для общества в целом, и активное развитие разных направлений психологии тому подтверждение. Это как со знанием английского языка. Если раньше это был редкий навык, то сейчас это must have для каждого современного человека. Конечно же, иностранный язык можно не учить и обходиться без него, имеете полное право, но возможности со знанием английского и без него — большая разница.

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Что такое «эмоциональный интеллект»?

Мы уже не можем просто существовать ради еды и размножения, пришло время подумать и о том, что внутри. А внутри — это наши чувства и эмоции. Это и есть «эмоциональный интеллект» — способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач (Wikipedia.org).

Человек, который хорошо осознает свои чувства и понимает, от чего они возникают, обладает рядом преимуществ среди своих «коллег» по интеллектуальному окружению. Он хорошо понимает, что происходит вокруг него и как на это можно реагировать.

Например, многие уже знают, что за агрессией часто стоит страх. Когда мы чего-то боимся, мы всегда что-то делаем — убегаем, замираем, идем в атаку. Вот те, кто понимает, что за таким поведением у них находится страх, осознают, от чего он появляется, как с ним обходиться. Они могут работать с тем самым «origin» — первоистоком проблемы, не прибегая к своему «первобытному началу» — к агрессии. Такие люди не порождают ответную реакцию окружения, например, агрессию на агрессию, ведь они понимают, чего они боятся, соответственно, используют другие варианты. Только представьте, насколько такие люди не то, что осознаннее и «правильнее» в своих решениях и действиях, они умеют управлять собой и ситуацией.

В то же время «эмоциональный интеллект» — это эмпатия (способность сопереживать другому человеку). Если у вас плохо развиты эти навыки, вы с трудом сможете понимать, что происходит с другими людьми, даже если они будут подавать вам «сигналы тревоги». Вы будете неправильно считывать людей, неправильно понимать их реакции, принимать неправильные действия по отношению к ним и будете жить, как в параллельной вселенной, оторванно от того, что происходит на самом деле.

«Люди Х» нашего времени — это люди осознанные

Сейчас все эти рассуждения вы «примеряете» только на личную жизнь — отношения с супругами, детьми, родителями, друзьями. Но эти вопросы актуальны и для профессиональной сферы и в развитых странах даже считаются важными критериями приёма человека на работу. Вы можете правильно взаимодействовать с людьми на работе и использовать их (в хорошем смысле) в своих целях и интересах.

Недавние исследования подчёркивали необходимость сочетания личности, интересов и способностей при исследовании выбора профессии, карьерных обязательств и карьерного успеха. Идея заключается в том, что EI может быть мостом, связывающим рационально-когнитивные и аффективные, а также коннотативные аспекты выбора карьеры, карьерных обязательств и карьерного успеха. Недавний обзор 59 исследований показал, что EI может быть полезен для прогнозирования производительности.

Может показаться, что здесь описаны каких-то «сверхлюди», но это просто каноны цивилизованного общества. Например, в Украине практическая часть психологии, которая связана с самопознанием, начала активно развиваться только последние лет 15, когда закончился период «Веселых 90-ых» и вопрос выживаемости ушел на второй план. В то время, как в США такие и Европе различные направления психологии развиваются уже лет 80.

У нас поколение, воспитанное по законам чувственности, эмпатии и гармоничного взаимодействия еще даже не выросло. Взрослому человеку остается воспитывать себя самому. И только работа с психотерапевтом в данном случае может стать решением.

Если же у вас есть дети, им очень повезло, что вы читаете эту статью. У вас есть шанс вырастить из них осознанных, эмоционально и интеллектуально развитых людей. К счастью, развитие эмоционального интеллекта у детей сейчас стало модным течением и топ-обсуждением в сети среди молодых родителей. Мы все чаще задумываемся о том, а какими же людьми вырастут наши дети, а не о том, что же они будут кушать. И это не может не радовать.

Дайте детям право на эмоцию

Например, утверждение, что «хорошая девочка никогда не злится» — это в корне неправильный подход. В рамках воспитания эмоционального интеллекта у детей вы должны понять, что злость — это эмоция, которая сигнализирует о важных вещах, о том, что происходящее вокруг ребёнку не нравится, не подходит ему. Ребёнок должен её испытывать, иначе, подавляя злость, он не сможет понять, что его что-то не устраивает уже во взрослой жизни. Вы ведь не такого будущего хотите для своих детей, правда? Сюда же, кстати, относится: «мальчики никогда не плачут», «девочки не дают сдачи» и прочее. Дайте ребёнку возможность реагировать — агрессивно, если кто-то хочет забрать что-то его, или слезами, если ситуация приносит ему огорчение. Другое дело, что ощущать эмоцию и показывать её — это разные вещи, и проявлять себя тоже стоит учить детей. Например, не просто позволять детям злиться, но и делать это в правильной форме.

Ваша задача — объяснить, что происходит

Проявляя эмоции с детства, человек учится их осознавать. А задача родителей — дать понять ребёнку, что же с ним происходит. Например, если ребёнок упал и поранился, реакция может быть разнообразной. Если родитель может сам впасть в панику, кричать «всё пропало, сейчас ты занесёшь инфекцию», у ребёнка формируется уравнение: боль=смерть. Но, если же родитель умеет «контейнировать» эмоцию ребёнка, он скажет: «Я понимаю, что тебе сейчас очень больно, я хочу тебя пожалеть, и твоя боль скоро пройдет», у ребёнка сформируется понимание что боль=просто боль. Угадайте, в каком случае ребёнок вырастет эмоционально здоровым взрослым.

Дайте обратную связь ребёнку

С вами что-то происходит? Не стесняйтесь объяснить ребёнку немного о себе. Говорите детям, какие чувства и эмоции вы испытываете по отношению к ним, а какие по отношению к разным ситуациям. Тогда у ребёнка появится понимание того, что происходит с людьми, когда он с ними так или иначе взаимодействует. У детей тогда развивается эмпатия. Они понимают, что когда человек, например, злится, у него такое выражение лица — они смогут считывать эмоции людей, когда вырастут.

Как видим, «герои нашего времени» в психологическом смысле слова — это не сверхлюди и не дети «Х». Это мы с вами, это родители вон того ребёнка и сотрудники вот той компании. Это просто люди, которые заботятся не только о здоровье своих зубов, кожи, желудка, но и понимают важность здоровых чувств и эмоций. Уровень осознанности жизни — это мерило её качества. Дети, которых мы воспитываем — это будущий «костяк» эмоционального интеллекта всего общества, а наши собственные чувства и эмоции в настоящем — это индикаторы всего, что происходит с нами. Воспитывайте себя и живите качественно, а не просто существуйте ради питания и размножения.