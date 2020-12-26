5 чужих уловок, которые заставляют вас чувствовать себя плохим родителем

Если вы часто ловите себя на мысли о том, что вы не идеальный родитель, а иногда и вовсе вините себя за собственные приёмы воспитания, возможно, в вашем окружении есть другие мамы и папы, которые заставляют вас так думать. В этом материале собраны несколько уловок других родителей, из-за которых вы не уверены в себе.

Родительское хвастовство

Порой, находясь в компании, другие родители безустанно расхваливают своего ребёнка, козыряя его успехами в учёбе, талантами и воспитанностью. Слушать подобное бывает не очень приятно, ведь часто это воспринимается не только как хвастовство, но и укор в сторону собственных детей. В реальности же эти расхваленные «гении» могут и не обладать теми качествами, которые в них видят их экзальтированные родители, выдающие желаемое за действительное.

Ребёнок-вундеркинд

Некоторые мамы и папы с самого раннего возраста начинают крайне активно развивать своё чадо. Они отдают ребёнка в несколько кружков сразу и нанимают домашних репетиторов, буквально не оставляя ему времени на жизнь. Глядя на них, вы можете подумать, что сами не уделяете достаточно внимания образованию своего ребёнка. Но как может быть счастлив малыш, который с утра до вечера учится без игр и непринуждённого общения со сверстниками? Радостным такое детство можно назвать только с большой натяжкой.

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Избалованные дети

У вас точно есть знакомые или друзья, которые чрезмерно балуют своих детей, не отказывая им ни в чём. У таких детей всегда самые лучшие и дорогие игрушки, ноутбуки и смартфоны, а на каникулы их отправляют за границу в престижные детские лагеря. На этом фоне вы можете почувствовать себя не очень хорошим отцом или матерью, ведь балуете своё чадо гораздо реже.

На самом же деле корить себя за это не стоит, ведь чрезмерно избалованный ребёнок может оказаться абсолютно не готовым ко взрослой жизни со всеми её трудностями. Обделять детей чем-либо, конечно же, нельзя, но вот и чрезмерно их баловать − это тоже грубейшая родительская ошибка.

Имидж «идеальной семьи»

Родители, которые чуть ли не каждый день демонстрируют на своих страницах в социальных сетях подтверждения их идеальной и невероятно счастливой семейной жизни, вызывают смешанные эмоции. Одни просто завидуют, а другие корят себя за то, что не могут создать такое же счастье в своей семье. Но не стоит забывать, что атмосфера идиллии и взаимопонимания, которая исходит от таких фото, на деле часто оказывается лишь выдуманной. У каждой семьи есть свои внутренние проблемы, а «идеальная» семья − это и вовсе утопия.

Наставления и рекомендации

«Ценные» советы по воспитанию детей можно услышать в свой адрес от многих родителей. Кажется, что самые назойливые советчики готовы научить вас буквально всему, а вы лишь должны покорно слушать их наставления. Такие ситуации тоже заставляют задуматься — возможно, вы знаете меньше, чем этого требуется, и вам необходима помощь? На самом же деле, каждый родитель видит воспитание через собственную призму, а все настойчивые советы — это лишь один из способов вашего собеседника реализоваться.