Тактильный голод: почему нам так нужны прикосновения

Если не вспоминать про секс, прикосновения к другому человеку кажутся лишним элементом в нашей культуре. В третьем классе бабушка уже не гладит нас по голове, чуть позже мы перестаем пихать товарищей в бок и устраивать дружеские потасовки… Кажется, сегодня весь язык «осязательного» общения ограничивается дежурными рукопожатиями. Между тем прикосновения влияют и на наше самочувствие, и на наши решения. Мы можем сделать свою жизнь лучше, овладев искусством физического контакта, и секс тут не при чем.

Это не осязательно

Современный мир сексуализировал сферу осязания. Положить ладонь на колено товарища — домогательство, погладить другого по плечу — «чёрт, я понял, что ты имеешь в виду», а коснуться чужого лица — совсем криминал. Мы стали отстраненнее. Пусть в час пик в метро полностью отстраниться не выходит, но каждый стремится укрыться от других рюкзаком, а дядю, который не притаился за сумкой, а встал слишком близко, можно смело именовать маньяком. Да, у нас теперь гораздо больше возможностей рассказать о своих чувствах или выразить их, в мессенджерах удобно общаться, а из-за экрана можно «поделиться своими болями». Лайк, шер, репост — если попали в особенно болевую точку.

Мы чувствительны, распознаем едва уловимые оттенки эмоций, можем издалека увидеть на фотографии признаки абьюза, эмоционального насилия и шовинизма. Зачем эти рискованные телесные взаимодействия, если у нас есть другие каналы связи?

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Никогда в истории человек не был так физически отдалён от другого, как сегодняшний хикка (от яп. «хикикомори» — человек, отказавшийся от живого контакта. — Прим. ред.), который общается по сети с кучей людей. Откройте «Моби Дик»: в таверне герою предлагают лечь в одну кровать с другим постояльцем — и оба не в обиде. Обычная практика. Парень оказывается другой расы, другой веры и ночью невзначай кладет на Измаила ноги. Никто не вскакивает с криком: «Ты что это имел в виду, подлец?»

Взгляните на фото этих дружелюбных мужчин столетней давности. Ничего фривольного — они просто товарищи:

Позирующие таким образом друзья в наши дни сильно рискуют. Может, к ним и не придут отнимать детей, но они точно узнают об уровне гомофобии в обществе по сильным эпитетам в свой адрес.

Впрочем, есть культуры, в которых три поцелуя в щеку — банальное приветствие между мужчинами-соседями. Жители Южной Италии, Франции, стран Латинской Америки позволяют себе больше, чем, например, азиаты, американцы, британцы или русские.

Исследование, сравнивающее поведение подростков в Париже и Майами, выявило, что американцы намного реже, чем французы, облокачивались на плечо товарища, обнимали или гладили ровесников — зато были более агрессивными физически и вербально. И это вполне объяснимо. В рамках борьбы с буллингом в школах США наложено табу на физический контакт. Вы пихнули соседа в плечо со зла или пытались с ним поиграть? В любом случае придётся долго объяснять директору, что это было за поползновение.

Богатые западные общества лишаются прикосновений: растёт психологическая грамотность, люди всё больше стремятся к безопасности и при этом не желают разбираться в том, как трактовать физические контакты.

Раз наши поглаживания могут воспринять двусмысленно (а по-другому и быть не может, если вас из каждого угла предупреждают о разнообразных вариантах домогательств), то легче вовсе не ступать на тревожную территорию. Эти чужие руки, щёки и плечи — ну их! Пусть всё это не имеет к вам никакого касательства.

Ведите себя тактильно

Эрик Бёрн, психиатр и первопроходец трансакционного анализа, писал, что люди жить не могут без поглаживаний, хиреют без них и чахнут. Согласно его теории, поглаживанием может считаться и словесное взаимодействие, приятное человеку. Современная наука тоже считает, что нам жизненно необходимы прикосновения, однако понимать их нужно не по Эрику Берну, а именно в буквальном смысле.

О ценности живого тактильного общения учёные стали задумываться, наблюдая за развитием младенцев. Недоношенные дети, лишенные физического контакта, хуже набирали вес, чаще болели и в разы медленнее развивались. Любой педиатр, который сегодня прописывает малышу материнский «массажик», состоящий из бессистемных поглаживаний, следует научным рекомендациям, выработанным полвека назад.

Нынешние матери и без того знают: чем больше они обнимают своих младенцев, чем чаще носят их на руках, тем они здоровее, умнее и радостнее.

Стоит человеку войти в подростковый возраст, с объятиями становится сложнее. Надо либо идти к французским тинейджерам, которые нет-нет да и облокотятся на ровесника, либо поддерживать смешную акцию Free Hugs, стоя с табличкой в местах, где высока концентрация симпатичных людей. «Обнимашки» основал австралиец Хуан Манн в 2004 году. Спустя два года движение Free Hugs стало международным. Организаторы сетуют на век социальной разобщенности и уверяют, что обниматься с незнакомцами — это ни много ни мало «символ человеческой надежды».

На самом деле, есть основания верить в объятия, поглаживания, постукивания и прочие процедуры. Крупный научный обзор 2010 года описывает положительные эффекты прикосновений. Участник эксперимента в форме продавца при общении дотрагивался до посетителей супермаркета, и те охотнее отправлялись что-то дегустировать и покупать. Выяснилось, что водитель автобуса с большей вероятностью повезёт вас бесплатно, если, попросив об этом, вы невзначай его коснетесь. (Хотя с нашими водителями и дальнобойщиками такое проделывать, наверное, не стоит.) Вообще, если к устной просьбе прибавить прикосновение, вас скорее угостят сигаретой и даже не откажут в дурацком опросе для торгового центра. Секрет в том, что физический контакт с другим человеком вызывает в нас сильные эмоциональные переживания. Люди, лишённые такого контакта, чувствуют себя нежеланными и нелюбимыми, что учёные наблюдают, например, в домах престарелых.

Отсутствие или недостаток прикосновений в психологии называют тактильным голодом. Ученые из Университета Аризоны выяснили, что люди, которым не хватает телесного контакта, чаще испытывали тревожные расстройства и подавленность, не могли расшифровывать и выражать эмоции.

Телесное взаимодействие усиливает иммунитет не только младенцев, но и взрослых людей. Американские исследователи доказали это любопытным способом: заперли 406 здоровых людей в отеле и заразили вирусом, вызывающим простуду. У участников, которые чаще получали поддержку, в том числе физическую, болезнь протекала легче. Можно сказать, чихать они хотели на всякие ОРЗ! А если вас трогает не просто какой-то парень из эксперимента, а по-настоящему близкий человек, это способно снимать боль.

Исследованиями о том, как полезно прикосновение чьей-то тёплой ладони к плечу, можно заполнить увесистый научно-популярный том. Но почему это работает?

О поддержке и ранних формах коммуникации

В упомянутых исследованиях прикосновения давали положительный эффект не потому, что люди только и делали, что обнимались.

Оказывается, нам достаточно мимолетных бытовых прикосновений, чтобы чувствовать себя лучше.

Специалисты связывают это с тем, что при контакте в организме вырабатывается окситоцин — гормон, который вызывает чувство удовлетворения, снижает тревожность и увеличивает доверие к ближнему. Также обычное поглаживание активизирует отделы мозга, ответственные за социализацию.

Потребность формировать и поддерживать связи с другими появляется у людей с самого рождения. Ребёнок, ещё не научившийся говорить, уже осваивает язык телесных взаимодействий. Это сложная коммуникативная система, за которую мы должны сказать спасибо эволюции.

Мэтью Хертенштейн, американский психолог и его коллеги доказали, что люди способны читать эмоциональные сообщения, передаваемые исключительно тактильно. Добровольцы, дотрагиваясь до случайных коллег с завязанными глазами, передавали им такие чувства, как гнев, страх, отвращение, благодарность, сочувствие, грусть. Эти тонкости реципиенты угадывали так точно, что даже скептики не могли назвать это случайностью. Более того, исследователи описали, как с помощью разных видов касаний можно передавать разнообразные эмоции.

Таким образом, прикосновение очень важно для установления и поддержания социальных связей и эффективно помогает нам передавать свои чувства на невербальном уровне. Это дополнительный язык, которым мы все владеем, сами того не понимая.

Как трогать людей, чтобы они не шарахались в сторону

Хелена Баклунд Васлинг, нейрофизиолог, в своей книге «Ближе» даёт несколько советов, как не попасть впросак людям, решившим внести в свою жизнь больше телесного контакта.

О местах

Место, к которому вы хотите прикоснуться, должно находиться в безопасной зоне человека. При этом нужно учитывать пол собеседника, его культурный код и место жительства.

Оксфордский университет и финский Университет Аалто провели эксперимент, подтвердивший, насколько мы разные. Участники опроса из Финляндии, Франции, Италии, России и Великобритании подробно рассказали, где их могут трогать незнакомцы, члены семьи, друзья и романтические партнёры. Например, если брать человека за руку почти везде в порядке вещей, то никто не рад попыткам коснуться живота и тем более области гениталий. Уровень близости тоже важен — есть кто-то, кому мы и гениталии простим.

У мужчин в целом меньше мест, где можно испытывать целительную мощь прикосновений. В отличие от женщин, они нервничают, даже если кто-то гладит их по затылку.

А вот плеча и предплечья можно смело касаться, не рискуя обидеть человека. Спина — более интимная зона, её лучше не трогать, особенно если вы подкрались сзади. Кисть руки тоже деликатная часть тела: не случайно в романтических фильмах сплетённые пальцы предвещают близкую постельную сцену. Исключение — ритуальное рукопожатие. Ходить, взявшись за ручку, могут или женщины, или любовники. Подобное предложение, ни с того ни с сего поступившее от начальника отдела закупок, любого вгонит в краску.

О движениях

Товарищеские прикосновения должны быть статичными. Перебирать волосы, ритмично поглаживать лопатки — всё это люди воспринимают как нечто интимное и чувствуют в этом некий эмоциональный заряд. Так что коллеге лучше просто положить руку на плечо и не возить ею туда-сюда.

Как не надо

Прикосновения могут быть способом манипуляции. Те, что направлены сверху, например поглаживания по макушке, воспринимаются как принижающие.

Да и кто нас в последний раз гладил по голове? Разве что родная бабушка.

Также негативно воспринимается слишком сильное воздействие. Если кто-то вцепляется в вас мертвой хваткой, есть повод начать нервничать. А если при этом он еще и просит принять участие в социологическом опросе, пиши пропало.

Однако такие советы нам понадобятся, когда мы совсем разучимся контактировать с живыми людьми и будем общаться исключительно с роботами. Хотя даже роботы сегодня учатся ощущать и интерпретировать прикосновения. Пока что «как потрогать человека, чтобы он посторонился и я вовремя вышел из вагона метро» — несложная, интуитивно понятная задача. А благодаря нашей природе даже более понятная, чем навигация на сенсорном экране смартфона. Главное — не растерять навык.