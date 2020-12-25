В преддверии Рождества и Нового года для создания праздничной атмосферы придуманы новогодние фильмы. Мы собрали для вас 5 картин, которые вызовут улыбку и ощущение новогоднего волшебства.

1. Принцесса на Рождество

После гибели сестры Джулс стала опекуном двух племянников — семилетней девочки и мальчишки-подростка. Она вынуждена не только кормить и одевать их, но и дарить заботу и внимание, ведь теперь заменяет им маму. В канун рождественских праздников семья отправляется в Европу по приглашению дедушки, о котором никто и не догадывался. Там Джулс и её племянников ждёт множество приятных сюрпризов и интересных встреч.

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2.Щелкунчик и Крысиный король

Девятилетняя девочка Мэри накануне Рождества получает в подарок от своего дяди Альберта зачарованную игрушку — Щелкунчика. В рождественскую ночь игрушка оживает и приглашает Мэри в сказочное королевство. Однако, попав туда, девочка сталкивается с невероятной угрозой в лице Крысиного короля и его армии. Когда Щелкунчик попадает в плен, именно Мэри и её новым друзьям предстоит спасти его и всё королевство.

3. Корона на Рождество

После увольнения с работы горничной в шикарном отеле Нью-Йорка Элли с неохотой соглашается на временную работу гувернанткой для юной девушки, чья семья, одна из влиятельнейших семей Европы, проживает в настоящем замке.

4. Один дома (1990)

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.

5. Путешествие к рождественской звезде

Храбрая маленькая девочка Соня отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Рождественскую звезду, освободить королевство от заклятия и вернуть давно пропавшую принцессу. Но коварные враги всеми силами пытаются помешать ей. И тогда в покрытых снегом норвежских горах начинается настоящее волшебное приключение…