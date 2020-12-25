Идея 15: Косметика Bielenda серии Vegan Muesli из магазина «Бьюти»

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Косметика Bielenda серии Vegan Muesli имеет концентрированную формулу веганских активных ингредиентов, что обеспечивает эффективный уход за комбинированной и склонной к жирности кожей.

Крем, сыворотка и очищающее молочко борются с несовершенствами. Благодаря содержанию экстракта овсяной муки регулируется выработка кожного себума. Рисовое молоко обладает увлажняющим и питательным эффектом, а также эффективно борется с признаками старения. Масло зародышей пшеницы содержит высокую концентрацию витамина Е, благодаря этому прекрасно восстанавливает гидролипидный баланс кожи, предотвращая потерю влаги из эпидермиса. Экстракт овса успокаивает кожу, смягчает и увлажняет её, а также содержит токоферол, который уменьшает глубину морщин, стимулирует синтез коллагена, замедляет проявление возрастной дряблости кожи. Лёгкая текстура позволяет средству быстро впитываться, не утяжеляя кожу. Является идеальной основой под макияж.