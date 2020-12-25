Идея 15: Косметика Bielenda серии Vegan Muesli из магазина «Бьюти»

Отдел рекламы
-
0

Весь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров.«Бьюти» — магазин профессиональной косметики и парикмахерского инструмента. 22 декабря нам уже 6 лет! «Бьюти» — это более 40 брендов профессиональной косметики и более 10 разнообразных красителей для волос, профессиональный уход для лица и тела, только профессиональная техника и аксессуары. Вы можете приобрести подарочные сертификаты на любую сумму.

Косметика Bielenda серии Vegan Muesli имеет концентрированную формулу веганских активных ингредиентов, что обеспечивает эффективный уход за комбинированной и склонной к жирности кожей.

Крем, сыворотка и очищающее молочко борются с несовершенствами. Благодаря содержанию экстракта овсяной муки регулируется выработка кожного себума. Рисовое молоко обладает увлажняющим и питательным эффектом, а также эффективно борется с признаками старения. Масло зародышей пшеницы содержит высокую концентрацию витамина Е, благодаря этому прекрасно восстанавливает гидролипидный баланс кожи, предотвращая потерю влаги из эпидермиса. Экстракт овса успокаивает кожу, смягчает и увлажняет её, а также содержит токоферол, который уменьшает глубину морщин, стимулирует синтез коллагена, замедляет проявление возрастной дряблости кожи. Лёгкая текстура позволяет средству быстро впитываться, не утяжеляя кожу. Является идеальной основой под макияж.

Весь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров.

Реклама
  • Instagram: @magazinbeautyslutsk
  • Телефон: 8(029)9401058
  • Адрес: ул. Ленина, 191.