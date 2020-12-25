5 действий, которые не должна выполнять хорошая хозяйка

У любой хозяйки есть набор регулярно повторяемых действий. Иногда они доведены до автоматизма. Однако далеко не все действия можно назвать безопасными. Так, некоторые привычные процедуры в результате оказывают негативное влияние на бытовые приборы и даже на здоровье членов семьи.

По этой причине во время уборки или проведения любой другой работы по дому необходимо помнить о нежелательных действиях.

Специалисты составили список привычек, от которых хорошая хозяйка обязательно должна избавиться.

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Постоянно держать шторы распахнутыми

Понятно, что так в комнату будет поступать достаточное количество света. Однако это полезно далеко не всегда.

Если окно выходит на солнечную сторону, то постоянно распахнутые шторы приведут к воздействию ультрафиолета на находящиеся в помещении вещи.

Заправлять кровать рано утром

Сразу после пробуждения нужно оставить одеяло откинутым и открыть окно. Дело в том, что именно после проветривания помещения возникает неблагоприятная для пылевых клещей среда. Кровать можно заправить только после того, как комната проветрилась.

Мыть разделочную доску средством для посуды

Если доска деревянная, то на ней постоянно образуются трещины и сколы, в которые попадают вредные вещества из химического средства.

В результате опасные соединения могут оказаться и на пище. Поэтому обрабатывать разделочную доску лучше перекисью водорода.

Неправильно подметать пол

Для выполнения этой «процедуры» нежелательно использовать сухой веник. Это приведёт лишь к распространению пыли.

Влажная уборка или использование пылесоса будут куда более эффективными.

Стирать в слишком горячей воде

Не нужно считать, что в тёплой воде порошок будет действовать иначе. Современные средства эффективны даже в случае, если жидкость является прохладной.