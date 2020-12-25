Усталость сострадать. Как меняются люди под воздействием медиа

Статистики по заболевшим и погибшим становятся привычными — если первое время мы переживаем насчёт этих новостей, то теперь эта информация не вызывает никаких реакций. Это проявление феномена «усталости сострадать», который конструируется в том числе благодаря воздействию масс-медиа. У аудитории происходит «эмоциональное выгорание» по отношению к социальным проблемам и их жертвам. Чем больше плохих новостей — тем слабее реакция на них. Рассказываем, почему возникает «усталость сострадать» и как защитить себя от негативной информации.

Суть феномена «усталость сострадать»

Пауль Лазарсфельд и Роберт Мертон, американские социологи в статье «Массовая коммуникация, вкусы и организованное социальное действие» 1948 года впервые рассмотрели понятие «усталость сострадать» как последствие воздействия медиасреды.

Ранее этот термин использовали для объяснения состояния выгорания, с которым сталкивались врачи отделения скорой помощи, социальные работники и пожарные. Его описывают как «естественное поведение, причиной которого является повторение травмирующих событий». Страдательный опыт вызывает реакцию на нескольких уровнях, последний из которых и есть усталость. Человек теряет способность к сочувствию. Теоретики утверждали, что люди с высоким уровнем эмпатии более уязвимы и подвержены подобным реакциям.

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Теоретическая модель, которая объясняет возникновение усталости сострадать, опирается на структуру стресс-процесса. Ключевые элементы в этой модели включают эмпатическую способность, эмпатическую реакцию и остаточный стресс. Риск возникновения этого эффекта возрастает, если человек испытывает постоянное страдание, ему периодически о нем напоминают, что снова вызывает эмоциональную реакцию.

Чарльз Фигли, психолог, определяет усталость от сострадания как «состояние истощения и дисфункции, биологической, физиологической и эмоциональной, в результате длительного воздействия стресса сострадания». Симптомы включают:

изменения в поведении (пугливость, ранимость);

физические изменения (истощение, беспокойство);

эмоциональные изменения (онемение, депрессия, «снижение целеустремленности»).

Последствия усталости сострадания для врачей и медсестер — снижение качества работы, увеличение числа ошибок и текучесть кадров.

Поэтому необходимо распознавать первые признаки этого типа выгорания и принимать соответствующие меры. Сюда входят:

физические упражнения;

здоровое питание;

качественный сон;

выделение времени для отдыха и медитации;

создание поддержки со стороны близких, коллег;

консультации с психотерапевтами.

«В любой рабочий день я общаюсь со многими людьми, которые буквально переживают худшие дни в своей жизни. Я не пытаюсь поставить себя на место своих пациентов или попытаться почувствовать то, что они ощущают, хотя иногда такое случается. Мне нужно поддерживать свою эмоциональную выносливость», — рассказывала сотрудница хосписа в статье The Guardian.

Влияние СМИ на способность сострадать

Пауль Лазарсфельд и Роберт Мертон впервые выделили наркотизирующую дисфункцию СМИ, подразумевая потерю чувствительности к неблагоприятным социальным проблемам общества.

Заполнение информационного поля «плохими» новостями приводит к отчуждению аудитории и снижает интерес к социальным проблемам.

Основную роль в возникновении «усталости сострадать» играют средства массовой информации. Чем больше освещается травмирующих событий и публикуется статистики по заболевшим и погибшим, тем меньше реакции будет вызвано.

«Плохие новости в СМИ больше не вызывают общественного осознания этого страдания, поскольку подверженность сообщениям о насилии и отчаянии притупляет чувства», — пишут авторы.

Эмпатия, превышающая указанный оптимальный диапазон, может вызывать настолько сильное и мучительное эмпатическое страдание, что оно ведёт к игнорированию событий. Гипотеза о чрезмерном уровне эмпатии была подтверждена в ходе обследований медицинских сестер, которые работали со смертельно больными.

В своей книге 1999 года «Усталость сострадания: как СМИ продают болезнь, голод, войны и смерть», Сьюзен Меллер, журналист и ученый, подробно исследовала эту теорию:

«Кажется, будто средства массовой информации переходят от одной травмы к другой в захватывающем путешествии по бедности, болезням и смерти». Проблемы размываются. Кризисы становятся одним сплошным кризисом". Объём плохих новостей заставляет публику «впадать в ступор усталости от сострадания».

По мнению Меллера, усталость сострадания — это порочный круг. Если пандемия, война, голод, смерти постоянны, аудитории становится скучно. Единственный способ избавиться от скуки — сделать каждое бедствие хуже предыдущего. Когда дело доходит до мировых новостей, события должны быть «более драматичными и жестокими», чтобы конкурировать с историями маленьких городов. Аудитория либо перестаёт воспринимать плохие новости как травмирующие события, либо сознательно ограничивает себе доступ к СМИ. В этой стратегии уклонения есть несколько способов: отказ от информационных программ, отключение звука телевизора или радио, удаление новостных приложений с телефонов, мысленное отвлечение от предлагаемого сюжета, беглое просматривание газетных и журнальных статей.

Концепция «усталость сострадать» противоречит стратегиям, которые используют СМИ и благотворительные фонды. Ведь их задача — привлечь внимание общественности, постоянно рассказывая о проблемах и тех, кому нужна помощь. Однако эффект получается обратным.

Как защитить себя от плохих новостей и сохранить эмпатию