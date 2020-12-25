Как можно и как нельзя наказывать ребёнка

Наказание ребёнка за проступки — один из методов воспитания, к которому прибегают даже самые терпеливые родители. Психологи утверждают, что оно должно стать уроком, позволяющим малышу осознать ошибку, научиться нести ответственность. Существуют определённые правила, как не нужно наказывать детей, чтобы не столкнуться с ухудшением ситуации.

Многие родители совершают серьёзную ошибку, наказывая ребёнка за малейшие нарушения, плохие оценки. Таким способом они пытаются заставить малыша осознать, что подобное поведение недопустимо, не одобряется окружающим обществом. Постепенно он привыкает к негативной реакции взрослых, продолжая совершать проступки после очередного выговора.

Маленькие дети не понимают, что такое хорошо, почему нельзя брать чужие вещи, делать определённые поступки. Задача родителей — научить малышей нести ответственность за совершённые действия, думать о последствиях. Психологи советуют искоренять термин «наказание», чтобы избежать негативных последствий:

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появления у ребёнка тревожности и раздражительности;

формирования вредной привычки врать, чтобы избежать ссоры с родителями;

появления скрытых обид, которые выплёскиваются в агрессию, драки в школе.

Научитесь отличать понятия «наказание» и «ответственность». В первом случае ребёнок ломает игрушку, портит личные вещи, за что получает порцию гнева и вечер в углу без любимых мультфильмов. Во втором случае вырабатывается причинно-следственная связь между плохим поступком и последствиями.

Если ребёнок разбил вазу или тарелку, вежливо и без крика попросите убрать осколки. Спокойным тоном расскажите, что он испортил дорогую вещь и теперь нужны деньги для исправления ситуации. На время ему придётся остаться без конфет или отложить покупку желанной игрушки, чтобы купить новую вазу. Важно донести, что ограничения связаны с проступком напрямую.

Как понять, что требования к ребёнку справедливы

Нередко требования к поведению или поступкам ребёнка сильно завышены. Многие родители на подсознательном уровне стремятся сделать его идеальным, воспитанным, не берут во внимание особенности характера или окружения.

Скрытые причины частых наказаний:

Подобный способ «общения» постоянно практиковался в семье родителей, стал основой для воспитания собственных детей.

Ребёнку не хватает внимания и любви взрослых, поэтому плохие поступки — способ привлечь внимание матери.

Взрослые получают эмоциональную разрядку, срываются на детях из-за собственных проблем на работе, в семье.

Возможно, для начала нужно остановиться, разобраться в личных переживаниях. Хорошую помощь оказывает посещение детского психолога, групповые занятия с другими родителями «трудных детей».

Как научить детей ответственности

Для исправления ситуации необходимо восстановить доверительные отношения с ребёнком. Важно ежедневно напоминать, что его будут любить в любой ситуации.

Не нужно:

молчать и игнорировать малыша;

причинять боль, проявлять агрессию;

говорить обидные слова и оскорбления;

периодически напоминать о старых проступках;

чрезмерно наказывать за маленькие нарушения.

Учите ребёнка ответственности. Для этого взрослые предлагают соблюдение семейного устава. Простые правила должны соблюдать родители и дети без исключений. Важно без крика объяснять, почему запрещено смотреть телевизор более 2 часов в день, играть за компьютером вместо уроков. Психологи рекомендуют чаще общаться с детьми, предупреждать, к чему могут привести негативные поступки: «Нельзя брать планшет сестры без спроса, потому что он является личной вещью, как и твои игрушки. Если хочешь поиграть, спроси разрешения».

Ребёнок должен ошибаться, чтобы научиться делать правильный выбор. Можно предложить откладывать карманные деньги на покупку новой игры. При этом предупредите малыша, что он имеет право купить шоколадку, но в таком случае придётся заново наполнять копилку.

Основная ошибка родителей — наказывать ребёнка, не разобравшись в ситуации. Это наносит сильные обиды, которые остаются в памяти, становятся причиной комплексов и расстройств психики, требуют лечения в зрелом возрасте.