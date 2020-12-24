Совмин разрешил оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями I класса опасности. Это бенгальские огни (свечи), хлопушки, тортовые свечи (фонтаны холодного огня).



Постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступило в силу 24 декабря. В перечень, кому разрешили продавать эту пиротехнику, входит 47 организаций.

По наблюдениям читателей и корреспондентов «Кур'ера», бенгальские огни и тортовые свечи и так продавались во многих торговых точках Слуцка.

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Напомним, запрет на торговлю пиротехникой ввели с 12 августа. В постановлении было написано, что оно принято на основании Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» с целью обеспечения безопасности покупателей и защиты их интересов.

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