Еще больше новых товаров, еще больше скидок! Приглашаем в универмаг «Слуцк»

- В секции «Товары для уюта» новое поступление тюлегардинных изделий ОАО «Лента» г. Могилев
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При покупке товаров ОАО «Лента»:
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- Изысканное женское белье торговой марки «Беларусачка» — новое поступление
- В секции «Мужская одежда» и «Детский мир» НОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД на продукцию ОАО «Коминтерн»:
- мужские костюмы, пиджаки, брюки 2019 года выпуска — со скидкой 30%, на модели 2020 года — скидка 20%.
- детский ассортимент ОАО «Коминтерн» 2019 года выпуска — со скидкой 25%, модели 2020 года — скидка 20%.
- Мужские и женские утепленные пальто и куртки «Омолон» — со скидкой 30%
И еще много товаров со скидками!
Приятных покупок!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568