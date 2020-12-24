Еще больше новых товаров, еще больше скидок! Приглашаем в универмаг «Слуцк»

В секции «Товары для уюта» новое поступление тюлегардинных изделий ОАО «Лента» г. Могилев

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Обновленный ассортимент комплектов постельного белья «Блакит» г. Барановичи

Изысканное женское белье торговой марки «Беларусачка» — новое поступление

В секции «Мужская одежда» и «Детский мир» НОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД на продукцию ОАО «Коминтерн»:

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Мужские и женские утепленные пальто и куртки «Омолон» — со скидкой 30%

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КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568