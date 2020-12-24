Еще больше новых товаров, еще больше скидок! Приглашаем в универмаг «Слуцк»

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  • В секции «Товары для уюта» новое поступление тюлегардинных изделий ОАО «Лента» г. Могилев

Внимание акция!

При покупке товаров ОАО «Лента»:

  • на сумму от 20 рублей — в подарок набор салфеток!
  • свыше 70 рублей — в подарок скатерть!

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  • Обновленный ассортимент комплектов постельного белья «Блакит» г. Барановичи

  • Изысканное женское белье торговой марки «Беларусачка» — новое поступление

  • В секции «Мужская одежда» и «Детский мир» НОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД на продукцию ОАО «Коминтерн»:
  • мужские костюмы, пиджаки, брюки 2019 года выпуска — со скидкой 30%, на модели 2020 года — скидка 20%.
  • детский ассортимент ОАО «Коминтерн» 2019 года выпуска — со скидкой 25%, модели 2020 года — скидка 20%.

  • Мужские и женские утепленные пальто и куртки «Омолон» — со скидкой 30%

И еще много товаров со скидками!

Приятных покупок!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568