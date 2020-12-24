Чиновники, соцзащита и главный врач больницы. Кто и когда проведёт прямые линии для жителей Слуцка и района

Суббота, 26 декабря

С 9.00 до 12.00 по телефону 7 50 18 прямую линию проведёт Наталья Александровна Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов.

С 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500 41 60 прямую линию проведёт Николай Михайлович Рогащук, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета.

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С 10.00 до 11.00 по телефону 7 15 01 прямую линию проведёт Олег Григорьевич Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Понедельник, 28 декабря

С 9.00 до 10.00 по телефону 4 57 71 прямую линию по вопросам сертификации и декларирования соответствия для продукции индивидуальных предпринимателей проведёт Слуцкий ЦСМС.

С 11.00 до 12.00 прямую линию по телефону 5 75 56 на тему: «Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» проведёт Алла Александровна Голобородько, заведующий отделением социальной помощи на дому Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения.

С 10.00 до 11.00 по телефону 7 59 41 прямую линию на темы: «Назначение и выплата государственных пособий семьям, воспитывающим детей», «Предоставление гражданам государственной адресной социальной помощи» проведёт Людмила Николаевна Анципович, начальник отдела материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

Вторник, 29 декабря

С 11.00 до 12.00 прямую линию по телефону 5 41 92 проведёт Ольга Владимировна Жогло, директор Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения.

С 10.00 до 11.00 прямую линию по телефону 7 55 68 проведёт Лариса Николаевна Лысова, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.