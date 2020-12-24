Новый год мы ждём с надеждой, что он принесёт перемены к лучшему. И готовимся накрыть праздничный стол, который у некоторых хозяек обернётся солидной брешью в бюджете. Как недорого и со вкусом накрыть новогодний стол, рассказала случчанка Александра.

Салат «Сытный»

Ветчина — 300 г;

Шампиньоны — 250 г;

Сыр — 150 г;

Яйцо куриное — 2 шт.;

Растительное масло;

Майонез и укроп по вкусу.

Грибы промываю, обсушиваю салфеткой, нарезаю и обжариваю в большом количестве растительного масла до золотистого цвета. Грибы шумовкой выкладываю на бумажные салфетки. Кубиками режу ветчину, сыр и варёные яйца. Все ингредиенты складываю в миску, заправляю майонезом и перемешиваю. Посыпаю зеленью.

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Крабовые шарики с сыром и чесноком

Плавленый сыр — 100 г;

Крабовые палочки — 160 г;

Яйцо куриное — 2 шт.;

Майонез — 2 ст.л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль, перец — по вкусу.

С крабовых палочек тонко срезаю красный слой, остальное «мясо» натираю на крупной тёрке. На мелкой тёрке протираю сыр и варёные яйца. Смешиваю их с белой крабовой массой, тщательно перемешиваю. Добавляю майонез, чеснок и по щепотке соли и перца.

Красную часть крабовых палочек измельчаю на мелкой тёрке. Влажными руками из крабовой массы формирую шарики и обваливаю их в красной крабовой стружке. Как вариант, шарики можно запанировать в измельчённых орехах, кокосовой стружке, тёртом яичном желтке. Перед подачей на стол охладите.

Тарталетки с курицей и грибами в духовке

Тарталетки из песочного теста — 12 шт.;

Куриное филе — 300 г;

Шампиньоны — 300 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Сыр — 100 г.

Лук, грибы и куриное филе нарезаю на мелкие кубики. В небольшом количестве масла обжариваю лук и грибы до готовности. Отдельно жарю до готовности мясо.

Натираю сыр, делю на две части: одну — смешиваю с курицей и грибами, другую — пока отставляю.

Массу из мяса, грибов и сыра выкладываю в тарталетки, сверху посыпаю сыром.

Запекаю в разогретой до 180 градусов духовке 5−10 минут.

Главное, чтобы сыр расплавился. Лучше тарталетки ставить в духовку прямо перед подачей. Горячие они вкуснее.

На горячее — свинина с черносливом

Свинина (шея) — 1 кг;

Чернослив — 100 г;

Чеснок — 10 зубчиков;

Соль — 2 ч.л. (по вкусу);

Чёрный перец — 1,5 ч.л.;

Красный острый перец — 0,5 ч.л.;

Горчица (столовая) — 2 ст.л.;

Мёд — 2 ст.л.;

Виски (коньяк, ром) по желанию — 1,5 ст.л.

Для этого рецепта лучше всего подходит шейная часть. На куске мяса делаю небольшие разрезы, в которые вкладываю чернослив и чеснок. Смешиваю соль, чёрный перец, красный острый перец, горчицу, мёд и крепкий алкоголь (по желанию). Этим маринадом покрываю мясо, заворачиваю в пищевую плёнку и убираю в холодильник. Минимум на 2 часа, но я мариную мясо сутки.

После этого заворачиваю мясо в фольгу в несколько слоёв и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 1−1,5 часа. Готовность блюда проверяю, сделав надрез на мясе. Если сок прозрачный — готово, если мутный — запекаю дальше.

Когда мясо готово, можно его подрумянить, оставив на 5−10 минут запекаться без фольги.

Шашлычки из курицы с овощами

Куриное филе — 2 шт.;

Овощи любые (у меня томаты черри) — по вкусу;

Чеснок — 3 зубчика;

Кефир — 300 мл;

соль, специи — по вкусу;

шпажки.

Мясо нужно замариновать. В кефир выдавливаю чеснок, добавляю соль, специи по вкусу, хорошо перемешиваю.

Нарезаю кубиками куриное филе, кольцами — репчатый лук, складываю их в глубокую миску, заливаю маринадом, перемешиваю и оставляю на час.

Далее, чередуя, нанизываю на шпажки овощи и кусочки курицы. Кстати, шпажки надо заранее вымочить в холодной воде хотя бы 15 минут, чтобы они не подгорели.

Разогреваю духовку до 220°C. Выкладываю шашлык на фольгу и отправляю в духовку на 20−30 минут.

Курица с картофелем

Это блюдо — всегда выигрышный вариант. Это вкусно, бюджетно, быстро и все любят. Крылья, бёдра, голень, которые получились при разделке тушки, складываю в пакет для запекания. Туда же очищенный и нарезанный дольками картофель, специи, соль по вкусу и немного подсолнечного масла. Запекаю около часа при 200 °C .

Расходы

62 рубля составил итоговый чек по продуктам для моего новогоднего меню.

Тарталетки песочные, 1 упаковка из 12 шт. — 2,65 руб.

Курица целая, 2,5 кг — 10 руб.

Филе куриное, 300 г — 2,12 руб.

Шампиньоны, 612 г — 2,93 руб.

Лук, 1 шт. — 9 коп.

Сыр «Российский», 250 г — 2,85 руб.

Чеснок, 1 шт. — 22 коп.

Шея свиная, 1 кг — 12,89 руб.

Ветчина «Боярская», 300 г — 1,96 руб.

Чернослив, 100 г — 2,25 руб.

Горчица «Американская» — 2,99 руб.

Мёд «Цветочный» — 3,25 руб.

Яйцо куриное, десяток — 2,05 руб.

Майонез на перепелиных яйцах, 850 г — 2,74 руб.

Томат черри, 250 г — 2,49 руб.

Кефир, 415 г — 99 коп.

Плавленый сыр, 100 г — 89 коп.

Крабовые палочки, 200 г — 1,39 руб.

Продукты покупались в магазинах «Евроопт», «Виталюр», «Светофор». В наборе продуктов для новогоднего стола не учитывалась стоимость картофеля, растительного масла, соли и специй. Всё это имелось в наличии.