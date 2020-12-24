Новый год мы ждём с надеждой, что он принесёт перемены к лучшему. И готовимся накрыть праздничный стол, который у некоторых хозяек обернётся солидной брешью в бюджете. Как недорого и со вкусом накрыть новогодний стол, рассказала случчанка Александра.
Салат «Сытный»
- Ветчина — 300 г;
- Шампиньоны — 250 г;
- Сыр — 150 г;
- Яйцо куриное — 2 шт.;
- Растительное масло;
- Майонез и укроп по вкусу.
Грибы промываю, обсушиваю салфеткой, нарезаю и обжариваю в большом количестве растительного масла до золотистого цвета. Грибы шумовкой выкладываю на бумажные салфетки. Кубиками режу ветчину, сыр и варёные яйца. Все ингредиенты складываю в миску, заправляю майонезом и перемешиваю. Посыпаю зеленью.
Крабовые шарики с сыром и чесноком
- Плавленый сыр — 100 г;
- Крабовые палочки — 160 г;
- Яйцо куриное — 2 шт.;
- Майонез — 2 ст.л.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль, перец — по вкусу.
С крабовых палочек тонко срезаю красный слой, остальное «мясо» натираю на крупной тёрке. На мелкой тёрке протираю сыр и варёные яйца. Смешиваю их с белой крабовой массой, тщательно перемешиваю. Добавляю майонез, чеснок и по щепотке соли и перца.
Красную часть крабовых палочек измельчаю на мелкой тёрке. Влажными руками из крабовой массы формирую шарики и обваливаю их в красной крабовой стружке. Как вариант, шарики можно запанировать в измельчённых орехах, кокосовой стружке, тёртом яичном желтке. Перед подачей на стол охладите.
Тарталетки с курицей и грибами в духовке
- Тарталетки из песочного теста — 12 шт.;
- Куриное филе — 300 г;
- Шампиньоны — 300 г;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Сыр — 100 г.
Лук, грибы и куриное филе нарезаю на мелкие кубики. В небольшом количестве масла обжариваю лук и грибы до готовности. Отдельно жарю до готовности мясо.
Натираю сыр, делю на две части: одну — смешиваю с курицей и грибами, другую — пока отставляю.
Массу из мяса, грибов и сыра выкладываю в тарталетки, сверху посыпаю сыром.
Запекаю в разогретой до 180 градусов духовке 5−10 минут.
Главное, чтобы сыр расплавился. Лучше тарталетки ставить в духовку прямо перед подачей. Горячие они вкуснее.
На горячее — свинина с черносливом
- Свинина (шея) — 1 кг;
- Чернослив — 100 г;
- Чеснок — 10 зубчиков;
- Соль — 2 ч.л. (по вкусу);
- Чёрный перец — 1,5 ч.л.;
- Красный острый перец — 0,5 ч.л.;
- Горчица (столовая) — 2 ст.л.;
- Мёд — 2 ст.л.;
- Виски (коньяк, ром) по желанию — 1,5 ст.л.
Для этого рецепта лучше всего подходит шейная часть. На куске мяса делаю небольшие разрезы, в которые вкладываю чернослив и чеснок. Смешиваю соль, чёрный перец, красный острый перец, горчицу, мёд и крепкий алкоголь (по желанию). Этим маринадом покрываю мясо, заворачиваю в пищевую плёнку и убираю в холодильник. Минимум на 2 часа, но я мариную мясо сутки.
После этого заворачиваю мясо в фольгу в несколько слоёв и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 1−1,5 часа. Готовность блюда проверяю, сделав надрез на мясе. Если сок прозрачный — готово, если мутный — запекаю дальше.
Когда мясо готово, можно его подрумянить, оставив на 5−10 минут запекаться без фольги.
Шашлычки из курицы с овощами
- Куриное филе — 2 шт.;
- Овощи любые (у меня томаты черри) — по вкусу;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Кефир — 300 мл;
- соль, специи — по вкусу;
- шпажки.
Мясо нужно замариновать. В кефир выдавливаю чеснок, добавляю соль, специи по вкусу, хорошо перемешиваю.
Нарезаю кубиками куриное филе, кольцами — репчатый лук, складываю их в глубокую миску, заливаю маринадом, перемешиваю и оставляю на час.
Далее, чередуя, нанизываю на шпажки овощи и кусочки курицы. Кстати, шпажки надо заранее вымочить в холодной воде хотя бы 15 минут, чтобы они не подгорели.
Разогреваю духовку до 220°C. Выкладываю шашлык на фольгу и отправляю в духовку на 20−30 минут.
Курица с картофелем
Расходы
- Тарталетки песочные, 1 упаковка из 12 шт. — 2,65 руб.
- Курица целая, 2,5 кг — 10 руб.
- Филе куриное, 300 г — 2,12 руб.
- Шампиньоны, 612 г — 2,93 руб.
- Лук, 1 шт. — 9 коп.
- Сыр «Российский», 250 г — 2,85 руб.
- Чеснок, 1 шт. — 22 коп.
- Шея свиная, 1 кг — 12,89 руб.
- Ветчина «Боярская», 300 г — 1,96 руб.
- Чернослив, 100 г — 2,25 руб.
- Горчица «Американская» — 2,99 руб.
- Мёд «Цветочный» — 3,25 руб.
- Яйцо куриное, десяток — 2,05 руб.
- Майонез на перепелиных яйцах, 850 г — 2,74 руб.
- Томат черри, 250 г — 2,49 руб.
- Кефир, 415 г — 99 коп.
- Плавленый сыр, 100 г — 89 коп.
- Крабовые палочки, 200 г — 1,39 руб.