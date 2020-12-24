Предновогоднее столпотворение. Усилят ли торговые центры и магазины Слуцка меры безопасности против COVID-19

Близится Новый год, а это значит, что в скором времени во многих магазинах ожидается повышенное число покупателей. «Кур'ер» узнал у администрации крупных торговых точек нашего города, будут ли вводится дополнительные меры безопасности.

Торговый центр «Маяк» (ул. Парижской Коммуны, 2−1): «Посетителей перед Новым годом будет больше, чем обычно. Но необходимости вводить какие-либо дополнительные меры нет. Большого ажиотажа не ожидается. Всё будет проходить в штатном режиме: обязательное ношение маски, соблюдение дистанции».

Реклама

Магазин «Радуга» (ул. 14 Партизан, 15): «Дополнительные меры безопасности вводиться не будут. Так же будет изменён режим работы магазина перед Новым годом: 29 и 30 декабря магазин будет работать до 00:00 часов. Однако не стоит забывать про соблюдение масочного режима и социального дистанцирования».

Магазин «Виталюр» (ул. Ленина, 146): «Давать комментарии по этому поводу мы не уполномочены. Так как „Виталюр“ является сетевым магазином, решения о любых изменениях в работе принимает руководство. В данный момент распоряжений о введении дополнительных мер безопасности не поступало».

Магазин «Евроопт» (ул. Богдановича, 42): «Решение о подобных мерах принимает руководство сети „Евроопт“. Пока что таких распоряжений не поступало. Но не стоит забывать, что сейчас введён обязательный масочный режим и соблюдение дистанции».

Магазины «Универмага «Слуцк» (ул.Ленина, 175): «В магазинах «Универмага «Слуцк» предпринято достаточно мер. И при большем потоке покупателей у нас всё равно безопасно. Главное, чтобы сами покупатели соблюдали масочный режим и держали дистанцию. Если вы забыли маску то, её можно приобрести сразу в магазине. И всегда можно обработать руки антисептиком до или после того, как сделали покупки».

Как показывает опыт предыдущих праздников, безопаснее всего будет в государственных магазинах шаговой доступности, где не будет больших масс людей, а купить большую часть товаров по таким же ценам (или даже по меньшим) можно без особых очередей.