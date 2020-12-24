8-летняя девочка из Слуцка лежала в реанимации с коронавирусом. Она боялась, что не успеет написать письмо Деду Морозу, но мы помогли ей

В редакцию «Кур'ера» пришли Юрий и Алла Головач. Они принесли письмо для Дедушки Мороза от их 8-летней дочери Юлианы. Родители рассказали, что девочка в декабре лежала в реанимации с коронавирусом и очень переживала, что её письмо не дойдёт до Дедушки. Вместе с посланием она передала и стихотворение, которое сочинила сама. Прочитайте.

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«Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Головач Юлиана. Мне 8 лет. Я учусь в гимназии № 1 города Слуцка в 3 «А» классе. Я весь год помогала взрослым: маме, папе, дедушке и бабушке по дому и в огороде. Очень люблю животных и насекомых. Однажды спасла красивую бабочку, которая запуталась в паутине. Также я люблю рисовать, лепить, петь, кататься на велосипеде. Люблю читать, хорошо учусь.

Дорогой Дедушка Мороз! Мне бы очень хотелось получить в подарок на Новый год большого пушистого мишку, сладкий подарок и 3D-ручку.

А ещё я хожу в музыкальную школу и играю там на скрипочке.

Осенью 2020 года принимала участие в 7-м Международном фестивале (океан лета), где стала победителем.

Я хочу поздравить всех с Новым годом! И пожелать счастья всем, здоровья и хороших оценок.

Для Дедушки Мороза я высылаю рисунок и стихотворение. Надеюсь, что ему понравится. Спасибо, дорогой Дедушка Мороз! Я тебя люблю и очень жду!"

Стихотворение от Юлианы Головач

Что такое лето? Это красота.

Что такое зима? Это чудеса.

Есть там и снежинки, санки и коньки.

Шустрые детишки играются в снежки,

Зимою ёлку ставят, хлопают, кричат,

Водят хороводы — праздник у ребят.

А ещё приходит Дедушка Мороз, радует детишек,

Задаёт вопрос: «Хорошо ли, детки, вы себя вели?

Какие мне отметки из школы принесли?"

И за все старанья он их награждал,

По головке гладил и подарок дал.

Зима красива очень, бела и так нежна.

И детки так хохочут — прекрасная пора!

Редакция и спонсоры акции «Письмо Деду Морозу» решили поддержать девочку и передать ей подарок.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Телефон: +375 (29) 525 43 21.

6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

7. Магазин детских товаров «Карапуз»

Адрес: ул. Ленина, 126−1.

ул. Ленина, 126−1. Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.

8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)

Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.

9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина 212.

ул. Ленина 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

11. Праздничное агентство Time-Out