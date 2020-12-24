8-летняя девочка из Слуцка лежала в реанимации с коронавирусом. Она боялась, что не успеет написать письмо Деду Морозу, но мы помогли ей

В редакцию «Кур'ера» пришли Юрий и Алла Головач. Они принесли письмо для Дедушки Мороза от их 8-летней дочери Юлианы. Родители рассказали, что девочка в декабре лежала в реанимации с коронавирусом и очень переживала, что её письмо не дойдёт до Дедушки. Вместе с посланием она передала и стихотворение, которое сочинила сама. Прочитайте.
«Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Головач Юлиана. Мне 8 лет. Я учусь в гимназии № 1 города Слуцка в 3 «А» классе. Я весь год помогала взрослым: маме, папе, дедушке и бабушке по дому и в огороде. Очень люблю животных и насекомых. Однажды спасла красивую бабочку, которая запуталась в паутине. Также я люблю рисовать, лепить, петь, кататься на велосипеде. Люблю читать, хорошо учусь.
Дорогой Дедушка Мороз! Мне бы очень хотелось получить в подарок на Новый год большого пушистого мишку, сладкий подарок и 3D-ручку.
А ещё я хожу в музыкальную школу и играю там на скрипочке.
Осенью 2020 года принимала участие в 7-м Международном фестивале (океан лета), где стала победителем.
Я хочу поздравить всех с Новым годом! И пожелать счастья всем, здоровья и хороших оценок.
Для Дедушки Мороза я высылаю рисунок и стихотворение. Надеюсь, что ему понравится. Спасибо, дорогой Дедушка Мороз! Я тебя люблю и очень жду!"
Стихотворение от Юлианы Головач
Что такое лето? Это красота.
Что такое зима? Это чудеса.
Есть там и снежинки, санки и коньки.
Шустрые детишки играются в снежки,
Зимою ёлку ставят, хлопают, кричат,
Водят хороводы — праздник у ребят.
А ещё приходит Дедушка Мороз, радует детишек,
Задаёт вопрос: «Хорошо ли, детки, вы себя вели?
Какие мне отметки из школы принесли?"
И за все старанья он их награждал,
По головке гладил и подарок дал.
Зима красива очень, бела и так нежна.
И детки так хохочут — прекрасная пора!
Редакция и спонсоры акции «Письмо Деду Морозу» решили поддержать девочку и передать ей подарок.
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
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5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Телефон: +375 (29) 525 43 21.
6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
7. Магазин детских товаров «Карапуз»
- Адрес: ул. Ленина, 126−1.
- Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.
8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)
- Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.
9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут
11. Праздничное агентство Time-Out
- Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: + 375 (25) 633 12 05.
- Instagram: @time_out.by.