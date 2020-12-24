Коронавирус в Германии: жёсткий карантин на Рождество неизбежен?

В ноябре в Германии был введён мягкий локдаун до 10 января. Рестораны, клубы, театры, бассейны, фитнес-студии и другие развлекательные заведения были закрыты.

Взрослым оставили возможность ходить на работу, детям — в школы и детские сады, но вечера они должны проводить дома.

Мягкий карантин в Германии не сработал

Никто в ФРГ не хотел вводить жёсткий карантин, но с помощью мягких ограничений вторую волну остановить пока не удалось. Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альмайер: «Можно и нужно сказать, что введённые нами меры оказались недостаточными».

Число инфицирован­ных SARS-CoV-2 в первую неделю декабря выросло по сравнению с весенним периодом в 4 раза. С момента начала пандемии общее их количество превысило 1,2 млн человек.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, объявляя 6 декабря о жёстком карантине в этой федеральной земле, сказал, что в декабре количество умерших в сутки достигло 500 человек. Но даже это сравнение многих оставило равнодушным. Психологи называют это эффектом габитуации — люди в какой-то момент привыкают к любой катастрофической ситуации. Это защитная реакция психики человека, который долгое время сталкивается с опасностью.

Влияет на общее настроение и время года: когда холодно и световой день короткий, многие особенно чувствительны к происходящему. Нет и обычных развлечений. Всё это приводит к тому, что растёт число тех, кто отрицает опасность коронавируса и отказывается соблюдать меры безопасности. 9 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к введению жёсткого карантина во всех федеральных землях с 24 декабря по 10 января. Специалисты считают, что условия для этого благоприятны в связи с рождественскими каникулами. Канцлер поддержала рекомендации учёных закрыть на данный период времени магазины и школы и перенести начало каникул в школах на более ранний срок — 16 декабря.

Жёсткий локдаун в ряде федеральных земель Германии

О введении жёстких ограничений объявили несколько федеральных земель ФРГ: Бавария, Саксония и Тюрингия. В Баварии с 9 декабря объявлен так называемый «режим катастрофы», который даже строже правил при чрезвычайном положении. Он предусматривает запрет на выход из до­ма без уважительной причины и комендантский час в районах, где самое высокое число заражений; запрет продажи алкоголя в общественных местах, особый режим обучения в школах вплоть до перевода на дистанционное обучение.

Берлин также объявил о введении жёсткого локдауна, но после Рождества. Все другие федеральные земли пока не приняли окончательного решения.

Основной аргумент — вред экономике

Главным аргументом против введения жёсткого локдауна в Германии является ущерб, который будет нанесён экономике страны. Для помощи пострадавшим предприятиям государство должно будет одобрить очередной пакет мер. Первый пакет, предусматривавший безвозмездные выплаты владельцам малых предприятий и самозанятым, льготные кредиты более крупным фирмам, компенсации заработков при неполном рабочем времени и различные налоговые послабления, был принят правительством ФРГ в конце марта. Новые меры поддержки были приняты в ноябре. Главная из них: вынужденным приостановить работу предприятиям с менее чем 50 сотрудниками, а также самозанятым власти окажут безвозмездную помощь в размере до 75% их месячной выручки.

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