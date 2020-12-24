Идея 14: Нижнее бельё и колготки из бутика «Гламур»

Алиса Листапад
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Весь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров.

Бутик итальянских колготок, чулок, белья и купальников «Гламур». Чтобы всегда оставаться в тренде моды, в наши дни надо знать не только, что носить, но и где купить самые модные и качественные вещи. В нашем магазине вы всегда найдёте то, что ищете, по выгодным ценам!

Мы предлагаем:

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  • Колготки — чулки
  • Носки, гольфы
  • Бесшовное нижнее бельё
  • Бесшовная одежда Giulia
  • Леггинсы
  • Нижнее бельё
  • Купальники
Итальянские женские колготки ORI всегда выделялись прекрасным качеством, дизайном и особым шиком. Они прекрасно впишутся в строгий офисный дресс-код, а современные модели дополнят Ваш образ на романтическом свидании или не дадут скучать на шумной вечеринке. В холодную зимнюю погоду плотные тёплые колготки сберегут Ваши ножки в тепле. Весь декабрь мы будем публиковать идеи новогодних подарков от наших партнёров.

  • Контакты: +375 296 899 066
  • Instagram: @butikglamurslutsk
  • Время работы: понедельник-пятница с 10 до 19 часов, суббота, воскресенье с 10 до 18 часов, без выходных