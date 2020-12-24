В 12-м городке Слуцка обнаружено тело молодого человека. Фотофакт

Очевидцы сообщили в редакцию «Кур'ера», что около многоэтажного дома № 19 по улице Гагарина лежит тело человека. Более часа назад на место прибыли «скорая» и сотрудники милиции. Сейчас приехали следователи.

По информации «Кур'ера», это молодой парень, предположительно, житель Слуцка. Его личность устанавливается. Следователи работают на месте. Пока непонятно, что случилось — упал ли он с высоты по неосторожности, или прыгнул сам, или произошло что-то ещё.

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Напомним, что в этом же доме № 19 в ноябре 2018 год 40-летний мужчина и 28-летняя женщина, жившие вместе, выпали с 8-го этажа квартиры.