Венок из хвойных веток к Новому году. Мастер-класс

Символом новогодних праздников, бесспорно, является ёлка. Однако, чтобы создать вокруг себя праздничную обстановку, необязательно использовать дерево. Можно украсить дом пушистым рождественским венком. В этом мастер-классе показываем, как можно самостоятельно сделать такой венок из сосновых лапок.

Нам понадобится:

Сосновые (еловые) лапки. Берёзовые ветви. Новогодние игрушки (всё, чем захотите украсить). Гирлянда либо бусы. Нитки либо проволока. Клеевой пистолет. Секатор. Дети и муж для совместного времяпровождения.

Обратите внимание, что хвойные лапки смолистые и образуют вокруг себя много мусора. Поэтому обязательно застелите газетой поверхность, на которой будете работать.

Для начала возьмите берёзовые ветви и сверните их в круг. Закрепите нитками, обрежьте ненужное.

На получившуюся основу прикладывайте хвойные лапки, последовательно накладывая одну на другую. Аккуратно закрепляйте каждый слой нитками.

Главное — следить, чтобы при накладывании ветвей не образовывались плеши. Венок должен быть пушистый, объёмный.

Наращивайте заготовку до нужных размеров.

Венок готов, вам останется только украсить его. Использовать лучше те игрушки, которые не жалко будет выбросить, когда венок осыпется.

Начните с гирлянды или бус. Обвязывайте ими венок по спирали, закрепляя каждый оборот горячим клеем.

Далее украсьте шарами, бантиками либо шишками. Не забывайте всё крепить на клей.

Ваш венок готов. Дети счастливы, муж доволен собой, а дома появилось прекрасное украшение.

Венок можно повесить на стену, а можно украсить им праздничный стол.