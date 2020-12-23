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Венок из хвойных веток к Новому году. Мастер-класс

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Александра Шагойко
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Символом новогодних праздников, бесспорно, является ёлка. Однако, чтобы создать вокруг себя праздничную обстановку, необязательно использовать дерево. Можно украсить дом пушистым рождественским венком. В этом мастер-классе показываем, как можно самостоятельно сделать такой венок из сосновых лапок.

Нам понадобится:

  1. Сосновые (еловые) лапки.
  2. Берёзовые ветви.
  3. Новогодние игрушки (всё, чем захотите украсить).
  4. Гирлянда либо бусы.
  5. Нитки либо проволока.
  6. Клеевой пистолет.
  7. Секатор.
  8. Дети и муж для совместного времяпровождения.

Обратите внимание, что хвойные лапки смолистые и образуют вокруг себя много мусора. Поэтому обязательно застелите газетой поверхность, на которой будете работать.

Для начала возьмите берёзовые ветви и сверните их в круг. Закрепите нитками, обрежьте ненужное.

Венок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, Слуцк

На получившуюся основу прикладывайте хвойные лапки, последовательно накладывая одну на другую. Аккуратно закрепляйте каждый слой нитками.

Венок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, Слуцк

Главное — следить, чтобы при накладывании ветвей не образовывались плеши. Венок должен быть пушистый, объёмный.

Венок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, Слуцк

Наращивайте заготовку до нужных размеров.

Венок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, Слуцк

Венок готов, вам останется только украсить его. Использовать лучше те игрушки, которые не жалко будет выбросить, когда венок осыпется.

Начните с гирлянды или бус. Обвязывайте ими венок по спирали, закрепляя каждый оборот горячим клеем.

Венок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, Слуцк

Венок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, Слуцк

Далее украсьте шарами, бантиками либо шишками. Не забывайте всё крепить на клей.

Венок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, СлуцкВенок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, Слуцк

Ваш венок готов. Дети счастливы, муж доволен собой, а дома появилось прекрасное украшение.

Венок из хвойных веток к Новому году. Фото-урок, Слуцк

Венок можно повесить на стену, а можно украсить им праздничный стол.

Есть ли в вашей семье традиция украшать дом к Новому году? Делаете ли вы новогодние украшения своими руками? Поделитесь вашими идеями и фотографиями работ!

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