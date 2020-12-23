Кто в первую очередь получит вакцину от коронавируса в Беларуси? Cписок

В понедельник, 21 декабря, в Беларуси зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V», в январе 2021 года она станет доступна многим.
Об этом рассказал Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, пишет официальный Telegram-канал Минздрава.
Однако в первую очередь будут прививать представителей определённых профессий.
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Кому достанется бесплатно вакцина в первую очередь?
- медицинским работникам;
- учителям;
- работникам торговли;
- работникам других сфер, вынужденных в силу профессии контактировать с большим количеством людей.