Кто в первую очередь получит вакцину от коронавируса в Беларуси? Cписок

В понедельник, 21 декабря, в Беларуси зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V», в январе 2021 года она станет доступна многим.

Об этом рассказал Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, пишет официальный Telegram-канал Минздрава.

Однако в первую очередь будут прививать представителей определённых профессий.

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Кому достанется бесплатно вакцина в первую очередь?