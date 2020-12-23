Готовим новогодний салат с мандаринами и слуцкими сухариками-гренками. Пошаговая инструкция с фото

«Кур'ер» вместе со Слуцким хлебозаводом приготовил салат с курицей, сырными шариками, сухариками-гренками Ringas и мандаринами, который чем-то напоминает «Цезарь», но всё равно отличается. Заправка для салата готовится с мандариновым соком. Попробуйте сделать такой салат к праздничному столу. Он вас точно не разочарует.
В преддверии предстоящих праздников Слуцкий хлебозавод сердечно поздравляет всех с наступающим Рождеством и Новым годом! Желаем успехов в работе, спокойствия в семье, хорошего отдыха в праздничные дни и никаких огорчений и тревог! Только смех, радость и улыбки близких пусть окружают Вас в Новом году.
Ингредиенты
филе куриное — 1 шт.
салат айсберг — 1 небольшой кочан
лук репчатый красный — 0,5 шт.
перец сладкий красный — 1 шт.
мандарин — 0,5 шт.
сухарики-гренки Ringas со вкусом сыра — 1 упаковка.
Для сырных шариков:
сыр творожный — 100 г
чеснок — 1 зубчик
кунжут — 1 ст.л.
майонез — по вкусу
Для маринования курицы:
масло оливковое — 1 ст.л.
соевый соус — 0,5 ст.л.
кунжут — 1−2 ст.л.
перец чёрный молотый — по вкусу
Для заправки салата:
майонез — 4 ст.л.
соус соевый — 1 ст.л.
чеснок — 1 зубчик
мандарин (сок мандарина) — ½ шт.
перец чёрный молотый — по вкусу
Приготовление
- Подготовить ингредиенты.
2. Куриное филе вымыть, обсушить и нарезать полосками.
3. Сложить нарезанную куриную грудку в миску, добавить оливковое масло, соевый соус, кунжут и молотый перец. Можно немного подсолить, если необходимо. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут.
4. Затем выложить куриное филе на разогретую сковороду. Обжаривать курицу на среднем огне до готовности и румяности, периодически перемешивая.
5. Сладкий перец очистить от перегородок и семян. Лук почистить. Перец и лук нарезать тонкими полосками.
6. В миску нарвать руками салат айсберг, добавить лук и сладкий перец.
7. Смешать составляющие заправки салата: майонез, соевый соус, сок половины мандарина и пропущенный через пресс чеснок, добавить чёрный молотый перец по вкусу.
8. Добавить в миску с салатом приготовленный соус-заправку. Добавить жареное куриное филе и перемешать салат с курицей.
9. Для приготовления сырных шариков смешать творожный сыр с майонезом и выдавленным через пресс чесноком в однородную массу. Майонеза добавлять минимальное количество, чтобы сырная масса оставалась густой. Из сырной массы скатать небольшие шарики и обвалять их в кунжуте.
10. Салат с курицей и овощами выложить на тарелки порционно. Добавить сухарики-гренки Ringas (перед подачей салата, чтобы они не размокли).
11. На каждую порцию салата с сухариками-гренками Ringas выложить сверху сырные шарики и дольки мандарина. Приятного аппетита!