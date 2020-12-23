В Беларуси утверждена госпрограмма «Социальная защита» до 2025 года

Государственная программа «Социальная защита» на 2021−2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 года № 748.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Госпрограмма разработана для дальнейшего улучшения обеспечения социальной защиты населения и формирования доступной среды жизнедеятельности.

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В неё включены две подпрограммы:

«Социальное обслуживание и социальная поддержка», которая предполагает обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание соцподдержки, обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации. «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц», которая направлена на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной инфраструктуры, информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам.

Финансирование программы составляет 4 млрд рублей и включает в себя 59 мероприятий.

В частности, это организация оказания соцуслуг в форме социального обслуживания в замещающей семье; заключение и обеспечение выполнения договоров пожизненного содержания с иждивением; предоставление государственной адресной социальной помощи; выплата денежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан.

Общественным объединениям инвалидов окажут методическую и практическую помощь. Предусмотрена разработка госстандартов в сфере обеспечения доступной среды.