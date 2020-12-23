«Ура, снег!». Как жители Слуцка показали снегопад в Instagram

Прошедшей ночью 23 декабря выпало много снега. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые случчане сами выложили в Instagram.

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