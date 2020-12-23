«Ура, снег!». Как жители Слуцка показали снегопад в Instagram

Отдел новостей
-
0

Прошедшей ночью 23 декабря выпало много снега. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые случчане сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена (@lenkasteshik)

Реклама

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от alen (@alen_art_trio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Олечка_Клишевич (@olechka_klishevich)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Марта Грибко (Махун) (@marta_gribko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ekaterina Chernishova (@chernishova_k)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Anastasia (@mika_nastena)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Валуева (@natalivalyeva)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от 💥Ангелина💥 (@angeliniko_gelya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия (@nastya.stepanovich)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от olka (@olka9832)