Идея 13: Курсы иностранного языка BRAINSTORM

Наши педагоги — это исключительно высококвалифицированные специалисты с профильным образованием и большим опытом работы.
Сильные стороны:
— ответственные, грамотные преподаватели и максимум практических занятий;
— удобный график занятий, который может предварительно согласовываться;
— маленькие группы, что способствует лучшему усвоению материала;
— официальные документы;
— высокая степень лояльности клиентов;
— гибкая система скидок;
— доброжелательная и уважительная атмосфера на уроках.
Мы никогда не стоим на месте и, поддерживая современные требования в образовании, стараемся идти в ногу со временем, внедряя новые методики и технологии.
Языки.
На сегодняшний день в нашей базе 3 языковых курса:
— Английский
— Немецкий
— Французский
Также мы предлагаем следующие варианты обучения:
— групповое;
— индивидуальное;
— онлайн.
Акции, скидки:
1. Постоянным клиентам скидка 10%.
2. Приведи с собой друзей и получи скидку за каждого друга.
3. При приобретении подарочного сертификата для коллег, друзей и близких — скидка 5%.
Контакты:
@brainstorm_rb
+375 256 316 619