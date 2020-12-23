Идея 13: Курсы иностранного языка BRAINSTORM

Наши педагоги — это исключительно высококвалифицированные специалисты с профильным образованием и большим опытом работы.

Сильные стороны:

— ответственные, грамотные преподаватели и максимум практических занятий;

— удобный график занятий, который может предварительно согласовываться;

— маленькие группы, что способствует лучшему усвоению материала;

— официальные документы;

— высокая степень лояльности клиентов;

— гибкая система скидок;

— доброжелательная и уважительная атмосфера на уроках.

Мы никогда не стоим на месте и, поддерживая современные требования в образовании, стараемся идти в ногу со временем, внедряя новые методики и технологии.

Языки.



На сегодняшний день в нашей базе 3 языковых курса:

— Английский

— Немецкий

— Французский

Также мы предлагаем следующие варианты обучения:

— групповое;

— индивидуальное;

— онлайн.

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Акции, скидки:

1. Постоянным клиентам скидка 10%.

2. Приведи с собой друзей и получи скидку за каждого друга.

3. При приобретении подарочного сертификата для коллег, друзей и близких — скидка 5%.

Контакты:

@brainstorm_rb

+375 256 316 619