В среду‚ 23 декабря‚ исполнилось 55 лет‚ когда на Слуцком сахарорафинадном заводе получили первую партию сахара. Накануне юбилея Осип Дапиро, проработавший на предприятии более 50 лет, из них 23 года — председателем наблюдательного совета ОАО‚ рассказал‚ как развивалось предприятие.

В этом году Осипу Дапиро исполнилось 74 года. Он один из первопро­ход­цев и ветеран предприятия. Работники «сахарного» часто называют его совестью комбината. «На завод я приехал по распределению после окончания Белорусского политехнического института (теперь БНТУ) 1 сентября 1969 года, — говорит Осип Дапиро. — Два года работал начальником смены № 4, а с июля 1971 года возглавил рафинадный цех, где и проработал 24 года. В 1995-м стал заместителем главного инженера, с 2002-го — главный специалист по готовой продукции.

Кроме основной работы, с 1997 года по совместительству выполнял обязанности председателя наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». С 2007 по 2020 год — на осво­бождённой основе. Во время работы тоже учился — повышал квалификацию на семинарах и курсах по рафинадному производству в Москве, Киеве, Одессе и по работе акционерных обществ — в Минске.

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Первый сахар‚ как полёт в космос

Первый сахар был получен 23 декабря 1965 года. Это для всех был праздник, равнозначный полёту в космос! Первый сахар, а его было немного, до упаковки не дошёл. По рассказам работников, его с «тря­суна» разбирали кто как мог. По дороге домой в автобусах давали пробовать всем пассажирам как невиданную экзотику: «Пробуй­те — это наш слуцкий сахар!».

Акт приёмки первой очереди завода был подписан 25 декабря. Он и считается днём рождения предприятия. Но сам завод пускался с большими проблема­ми. Постоянные остановки, да ещё стояли сильные морозы, размерзались трубы, оборудование. Так что до нового года сахара почти не было, а что и выпустили — был нетоварный сахар. Остатки свёклы переработали с боль­шими проблемами в январе 1966 года, передали на склад только 523 тонны сахара.

Немногие знают, что до распада СССР белорусские заводы не могли обеспечить потребность респуб­лики в сахаре. Нехватка покрывалась постав­ками из Украинской ССР.

Первые экспортные поставки слуцкого сахара были в 1993 году — в Россию. Потом небольшие партии отправляли в Молдову. Но в эти первые постсо­ветские годы резко упало производство свёклы, не были ещё отлажены поставки сахара-сырца, так что экспорт был мизерный. Внутренний рынок испытывал дефицит сахара.

Из памяти не выбросить

Больше всего запомни­лась работа во главе рафинадного цеха. Он считался как «завод в заводе», где работало до 240 человек.

В 1979—1983 годы в нём проводилась сложная реконструкция по переводу на обесцве­чивание сиропов новым видом ионитной смолы с одновременным увеличением мощности цеха с 400 до 600 тонн сахара в сутки.

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Мне пришлось зани­маться и вопросами проектирования, и работой со строите­ля­­ми и подрядчиками. Я был включён в состав государственной комиссии по испы­та­ниям новой конструкции ионитного реактора. Общение со специалистами Главсахара стра­ны, работа с проекти­ровщиками ведущего проектного института СССР, светилами сахарной науки обогатили меня новыми знаниями, дали возможность грамотно завершить реконструкцию цеха в 1983 году. Одновременно я получил и серьёзный опыт работы по органи­зации строительства. Потом это позволило профессионально разбираться во всех этих вопросах, работая и на других должностях.

Запоминающихся событий за 50 лет было много. Это и полёт на Кубу в сентябре 1991-го‚ чтобы изучить возможности организации прямых поставок сахара-сырца. Это и поездка в Москву в 1986 году в качестве технического консультанта по закуп­ке оборудования из ФРГ в цех расфасовки. Оборудование из «лого­ва капитализма» закупалось впервые.

Запомнилась и ко­ман­дировка в Москву в августе 1991-го. Эта поездка была особенной — в Москве ещё стояли на улицах танки после путча.

«Преданы своей работе»

За 50 лет на «сахарном» мне посчастливилось работать с тремя директорами. Это Владимир Никитенко (1969−1974)‚ Анатолий Куприяненко (1974−2003) и Николай Прудник (2004−2020). Все они были преданы своей работе, жёстко отстаивали интересы предприятия и коллек­тива на всех уровнях, за что лично наживали неприятности. Но всегда работали на перспективу. У нас на два-три года вперёд всегда был определён план инвестиций. Мы первыми в стране внедряли новые технологии, тепловые схемы, устанавливали самое современное оборудование.

Комбинат должен быть благодарен многим специалистам, как ИТР, так и рабочим, которые вложили свои силы, душу и сердце в его развитие и вывели его из глубоко убыточного состояния (до 1974 года) в современное‚ передовое, лучшее на постсоветском пространстве.

Это и Анатолий Куприяненко‚ бывший директор, и Лариса Авдусь‚ бывший главный технолог, и Константин Зинкевич‚ бывший главный энергетик, и Виктор Танцюра‚ бывший главный инженер, и Юрий Горбатко‚ бывший главный инженер, и Николай Вершеня‚ бывший замдиректора по сырью, и Николай Прудник‚ бывший директор, и многие десятки как бывших, так и ныне работающих специалистов.

Куда сейчас поставляется слуцкий сахар

В конце прошлого года и первом полугодии 2020-го начались поставки в Израиль, Турцию, Грецию, США, Черногорию, Италию, Нидерланды, Узбекистан, Туркме­нистан, Молдову. Со второго полугодия ком­бинат начал крупные поставки в Китай. Так что проб­лему сбыта комбинат решил, хотя цены на свой продукт хотелось бы иметь повыше.

Но из-за того, что в этом году получен значительно меньший урожай свёклы, чем в 2019-м, и у нас, и в России, возможно, экспорт придётся сократить, чтобы обеспечить сахаром внутренний рынок".

За 55 лет, по состоянию на 10.12.2020 года, комбинат произвёл 6 962 000 тонн сахара. Это железнодорожный состав из 116 033 вагонов.