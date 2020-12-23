Слуцкому сахару исполнилось 55 лет. Осип Дапиро рассказал, как развивался сахарорафинадный комбинат

В среду‚ 23 декабря‚ исполнилось 55 лет‚ когда на Слуцком сахарорафинадном заводе получили первую партию сахара. Накануне юбилея Осип Дапиро, проработавший на предприятии более 50 лет, из них 23 года — председателем наблюдательного совета ОАО‚ рассказал‚ как развивалось предприятие.

Слуцкому сахару — 55 лет. История комбината как история жизни
Архивные фотографии «Кур'еру» предоставил Осип Дапиро
В этом году Осипу Дапиро исполнилось 74 года. Он один из первопро­ход­цев и ветеран предприятия. Работники «сахарного» часто называют его совестью комбината.
Слуцкому сахару — 55 лет. История комбината как история жизни
Фото: Алесь Достанко
«На завод я приехал по распределению после окончания Белорусского политехнического института (теперь БНТУ) 1 сентября 1969 года, — говорит Осип Дапиро. — Два года работал начальником смены № 4, а с июля 1971 года возглавил рафинадный цех, где и проработал 24 года. В 1995-м стал заместителем главного инженера, с 2002-го — главный специалист по готовой продукции.

Кроме основной работы, с 1997 года по совместительству выполнял обязанности председателя наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». С 2007 по 2020 год — на осво­бождённой основе.

Слуцкому сахару — 55 лет. История комбината как история жизни
Осип Дапиро за свою трудовую деятельность на сахарорафинадном комбинате награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую деятельность», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР, дипломом ВДНХ БССР.
Во время работы тоже учился — повышал квалификацию на семинарах и курсах по рафинадному производству в Москве, Киеве, Одессе и по работе акционерных обществ — в Минске.

Реклама

Первый сахар‚ как полёт в космос

Первый сахар был получен 23 декабря 1965 года. Это для всех был праздник, равнозначный полёту в космос! Первый сахар, а его было немного, до упаковки не дошёл. По рассказам работников, его с «тря­суна» разбирали кто как мог. По дороге домой в автобусах давали пробовать всем пассажирам как невиданную экзотику: «Пробуй­те — это наш слуцкий сахар!».

Слуцкому сахару — 55 лет. История комбината как история жизни

Акт приёмки первой очереди завода был подписан 25 декабря. Он и считается днём рождения предприятия. Но сам завод пускался с большими проблема­ми. Постоянные остановки, да ещё стояли сильные морозы, размерзались трубы, оборудование. Так что до нового года сахара почти не было, а что и выпустили — был нетоварный сахар. Остатки свёклы переработали с боль­шими проблемами в январе 1966 года, передали на склад только 523 тонны сахара.

Слуцкому сахару — 55 лет. История комбината как история жизни Слуцкому сахару — 55 лет. История комбината как история жизни

Немногие знают, что до распада СССР белорусские заводы не могли обеспечить потребность респуб­лики в сахаре. Нехватка покрывалась постав­ками из Украинской ССР.

Первые экспортные поставки слуцкого сахара были в 1993 году — в Россию. Потом небольшие партии отправляли в Молдову. Но в эти первые постсо­ветские годы резко упало производство свёклы, не были ещё отлажены поставки сахара-сырца, так что экспорт был мизерный. Внутренний рынок испытывал дефицит сахара.

Из памяти не выбросить

Больше всего запомни­лась работа во главе рафинадного цеха. Он считался как «завод в заводе», где работало до 240 человек.

В 1979—1983 годы в нём проводилась сложная реконструкция по переводу на обесцве­чивание сиропов новым видом ионитной смолы с одновременным увеличением мощности цеха с 400 до 600 тонн сахара в сутки.

Мне пришлось зани­маться и вопросами проектирования, и работой со строите­ля­­ми и подрядчиками. Я был включён в состав государственной комиссии по испы­та­ниям новой конструкции ионитного реактора. Общение со специалистами Главсахара стра­ны, работа с проекти­ровщиками ведущего проектного института СССР, светилами сахарной науки обогатили меня новыми знаниями, дали возможность грамотно завершить реконструкцию цеха в 1983 году. Одновременно я получил и серьёзный опыт работы по органи­зации строительства. Потом это позволило профессионально разбираться во всех этих вопросах, работая и на других должностях.

Слуцкому сахару — 55 лет. История комбината как история жизни

Запоминающихся событий за 50 лет было много. Это и полёт на Кубу в сентябре 1991-го‚ чтобы изучить возможности организации прямых поставок сахара-сырца. Это и поездка в Москву в 1986 году в качестве технического консультанта по закуп­ке оборудования из ФРГ в цех расфасовки. Оборудование из «лого­ва капитализма» закупалось впервые.

Запомнилась и ко­ман­дировка в Москву в августе 1991-го. Эта поездка была особенной — в Москве ещё стояли на улицах танки после путча.

«Преданы своей работе»

За 50 лет на «сахарном» мне посчастливилось работать с тремя директорами. Это Владимир Никитенко (1969−1974)‚ Анатолий Куприяненко (1974−2003) и Николай Прудник (2004−2020). Все они были преданы своей работе, жёстко отстаивали интересы предприятия и коллек­тива на всех уровнях, за что лично наживали неприятности. Но всегда работали на перспективу. У нас на два-три года вперёд всегда был определён план инвестиций. Мы первыми в стране внедряли новые технологии, тепловые схемы, устанавливали самое современное оборудование.

Слуцкому сахару исполнилось 55 лет. Осип Дапиро рассказал, как развивался сахарорафинадный комбинат
Анатолий Куприяненко. Фото: Алесь Достанко
Слуцкому сахару исполнилось 55 лет. Осип Дапиро рассказал, как развивался сахарорафинадный комбинат
Николай Прудник (в центре). Фото предоставил Осип Дапиро

Комбинат должен быть благодарен многим специалистам, как ИТР, так и рабочим, которые вложили свои силы, душу и сердце в его развитие и вывели его из глубоко убыточного состояния (до 1974 года) в современное‚ передовое, лучшее на постсоветском пространстве.

Это и Анатолий Куприяненкобывший директор, и Лариса Авдусьбывший главный технолог, и Константин Зинкевичбывший главный энергетик, и Виктор Танцюрабывший главный инженер, и Юрий Горбаткобывший главный инженер, и Николай Вершенябывший замдиректора по сырью, и Николай Прудникбывший директор, и многие десятки как бывших, так и ныне работающих специалистов.

Куда сейчас поставляется слуцкий сахар

Слуцкому сахару исполнилось 55 лет. Осип Дапиро рассказал, как развивался сахарорафинадный комбинат
Фото: Алесь Достанко
В конце прошлого года и первом полугодии 2020-го начались поставки в Израиль, Турцию, Грецию, США, Черногорию, Италию, Нидерланды, Узбекистан, Туркме­нистан, Молдову. Со второго полугодия ком­бинат начал крупные поставки в Китай. Так что проб­лему сбыта комбинат решил, хотя цены на свой продукт хотелось бы иметь повыше.

Но из-за того, что в этом году получен значительно меньший урожай свёклы, чем в 2019-м, и у нас, и в России, возможно, экспорт придётся сократить, чтобы обеспечить сахаром внутренний рынок".

За 55 лет, по состоянию на 10.12.2020 года, комбинат произвёл 6 962 000 тонн сахара. Это железнодорожный состав из 116 033 вагонов.

В продаже появился новый слуцкий сахар с красным штампом на упаковке. Фотофакт

Из 1 тонны свёклы в этом сезоне получают в среднем 146 кг сахара, а в 1975—1980 гг. и 120 кг считалось хорошим результатом.

Слуцкому сахару исполнилось 55 лет. Осип Дапиро рассказал, как развивался сахарорафинадный комбинат
Инфографика создана на основе сервиса Infogram.