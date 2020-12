Учащиеся Слуцкого государственного колледжа победили на международном конкурсе профмастерства

Учащиеся Слуцкого государственного колледжа взяли 5 наград на международных конкурсах профессионального мастерства, в том числе 4 диплома первой степени.

Международный фестиваль студенческих проектов прошёл с 17 по 18 декабря в заочном формате, об этом пишет МЛЫН.BY.

Фестиваль проводился на базе Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий в г. Барнаул (Российская Федерация).

Дипломом I степени награждены Алеся Шмат — за перспективный инновационный проект «Молочная сыворотка — меняя минусы на плюсы, напитки из сыворотки с растительными компонентами» и Владислав Братаус — за лучший реализованный инновационный проект «Исследование производства творога кислотным способом при использовании функциональных ингредиентов». Дипломом II степени отмечена работа Леонида Неронского и Власа Федоровича «Установка VL-20 аэродинамической зарядки электромобилей во время движения «Installation of VL-20 aerodynamic charging of an electric cars while driving».

Победным стало участие учащихся колледжа и в международной научно-практической конференции «Мы — наследники традиций», посвящённой 80-летию образования системы профессионально-технического образования.

Конференция состоялась в декабре в заочном формате на базе технологического колледжа г. Советск, Калининградской обл. (Российская Федерация). Дипломом 1 степени наградили Германа Полешко за проект «Белорусские традиции изготовления сливочного масла» (номинация «Традиции живая нить»).

Диплома 1 степени удостоена Валентина Герасимович за проект «Карвинг — художественная резка по овощам и фруктам» Композиция «Песня глухаря» (номинация «Всякая работа мастера хвалит»).

Дипломом 1 степени отмечен проект Руслана Корзуна и Анатолия Кульбицкого «Новые возможности перспективы европейских традиций в хлебопечении» (номинация «Традиции — в будущее»).