Лукашенко разрешил вернуться в страну главе белорусских католиков

Посольство Ватикана получило информацию об отсутствии препятствий для возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь.

Об этом говорится на сайте Римско-католической церкви.

«Апостольская нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что 22 декабря 2020 года из компетентных государственных органов получила информацию, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь», — указано в сообщении.

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Вместе с тем Апостольская Нунциатура выражает признательность государственным органам Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу Папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича для совершения торжественных богослужений Рождества Христова с верующими, пастырем которых он является.

Напомним, белорусские пограничники не пустили главу Католической церкви Беларуси в страну. Тадеуш Кондрусевич 31 августа возвращался из Польши, где был в служебной командировке.