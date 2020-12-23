«Белпочта» досрочно выплачивает пенсию и пособия за 25 декабря

«Белпочта» выплатит белорусам пенсии за 25 декабря досрочно. Это связано с тем, что дата выдачи денег приходится на праздничный день.



Выплата пенсий и пособий за 25 декабря началась с 22-го числа в отделениях почтовой связи Минска, сообщают в «Белпочте».

«В ОПС Брестской, Витебской, Минской областей выплата пенсий и пособий за 25 декабря будет осуществляться с 23 декабря, в ОПС Гомельской, Гродненской, Могилёвской областей — 24 декабря», — уточняют в «Белпочте».

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При этом 25 декабря будут функционировать только дежурные ОПС.

О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре «Белпочта» по номеру 154, +375 33 3000 154 (МТС), +375 44 590 01 54 (А1).

Режим работы контакт-центра: