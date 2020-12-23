Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 декабря. Обзор

Проходит подписная кампания на 2021 год!

«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);

СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Индекс «Оливье»: минус 16 салатниц

На исходе года «Кур'ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе случчане на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.

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Малый бизнес устоял. Но с трудом

В этом году малый бизнес в Слуцке больше всего ощутил влияние двух событий: пандемии коронавируса и ситуации, которая последовала за выборами президента. Предприниматели рассказали «Кур'еру», что изменилось в их бизнесе за этот год и чего они ждут от следующего.

Молодожёны-2020 в цифрах и фактах

Подарил пенсионерам подписку на «Кур'ер»

В уходящем году «Кур'ер» узнал, как познакомились 65 пар молодожёнов, расписавшихся в Слуцком ЗАГСе. Всего за 2020 год Слуцкий ЗАГС зарегистрировал около 400 новых браков. Для сравнения, в 2019-м семьи создали 570 пар.

В начале декабря постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей, чтобы несколько жителей Случчины могли подписаться на нашу газету. Сотрудники «Кур'ера» вышли на улицу и выбрали пять пожилых людей, которым подарили к Новому году подписку на 3 месяца.

Цяжкасці — не перашкода для творчасці

В чём встретить Новый год

Калі пажадаеце паслухаць пра мінулае, тады ідзіце да Ніны Іванаўны Васілевіч, 86-гадовай жыхаркі вёскі Гарадзішча. Яна цудоўна расказвае пра сваё жыццё, у якім адлюстроўваецца доўгі перыяд гісторыі СССР і паслясавецкага часу.

В двух магазинах Слуцка «Кур'ер» подобрал платья, в которых можно встретить Новый год. А наша модель примерила их.