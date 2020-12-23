Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 декабря. Обзор

Отдел новостей
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Проходит подписная кампания на 2021 год!

«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

  • Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.
  • Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

  • бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
  • бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);
  • СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Индекс «Оливье»: минус 16 салатниц

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 декабря. Обзор, Слуцк

На исходе года «Кур'ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе случчане на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.

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Малый бизнес устоял. Но с трудом

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 декабря. Обзор, Слуцк

В этом году малый бизнес в Слуцке больше всего ощутил влияние двух событий: пандемии коронавируса и ситуации, которая последовала за выборами президента. Предприниматели рассказали «Кур'еру», что изменилось в их бизнесе за этот год и чего они ждут от следующего.

Молодожёны-2020 в цифрах и фактах

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 декабря. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
В уходящем году «Кур'ер» узнал, как познакомились 65 пар молодожёнов, расписавшихся в Слуцком ЗАГСе. Всего за 2020 год Слуцкий ЗАГС зарегистрировал около 400 новых браков. Для сравнения, в 2019-м семьи создали 570 пар.

Подарил пенсионерам подписку на «Кур'ер»

В начале декабря постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей, чтобы несколько жителей Случчины могли подписаться на нашу газету. Сотрудники «Кур'ера» вышли на улицу и выбрали пять пожилых людей, которым подарили к Новому году подписку на 3 месяца.

Цяжкасці — не перашкода для творчасці

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 декабря. Обзор, Слуцк
Фота: Святлана Праўдзінская
Калі пажадаеце паслухаць пра мінулае, тады ідзіце да Ніны Іванаўны Васілевіч, 86-гадовай жыхаркі вёскі Гарадзішча. Яна цудоўна расказвае пра сваё жыццё, у якім адлюстроўваецца доўгі перыяд гісторыі СССР і паслясавецкага часу.

В чём встретить Новый год

наряды на новый год в слуцке, Слуцк

В двух магазинах Слуцка «Кур'ер» подобрал платья, в которых можно встретить Новый год. А наша модель примерила их.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 декабря. Обзор, Слуцк