Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 декабря. Обзор

Проходит подписная кампания на 2021 год!
«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».
- Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.
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- бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);
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Индекс «Оливье»: минус 16 салатниц
На исходе года «Кур'ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе случчане на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.
Малый бизнес устоял. Но с трудом
В этом году малый бизнес в Слуцке больше всего ощутил влияние двух событий: пандемии коронавируса и ситуации, которая последовала за выборами президента. Предприниматели рассказали «Кур'еру», что изменилось в их бизнесе за этот год и чего они ждут от следующего.
Молодожёны-2020 в цифрах и фактахВ уходящем году «Кур'ер» узнал, как познакомились 65 пар молодожёнов, расписавшихся в Слуцком ЗАГСе. Всего за 2020 год Слуцкий ЗАГС зарегистрировал около 400 новых браков. Для сравнения, в 2019-м семьи создали 570 пар.
Подарил пенсионерам подписку на «Кур'ер»
В начале декабря постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей, чтобы несколько жителей Случчины могли подписаться на нашу газету. Сотрудники «Кур'ера» вышли на улицу и выбрали пять пожилых людей, которым подарили к Новому году подписку на 3 месяца.
Цяжкасці — не перашкода для творчасціКалі пажадаеце паслухаць пра мінулае, тады ідзіце да Ніны Іванаўны Васілевіч, 86-гадовай жыхаркі вёскі Гарадзішча. Яна цудоўна расказвае пра сваё жыццё, у якім адлюстроўваецца доўгі перыяд гісторыі СССР і паслясавецкага часу.
В чём встретить Новый год
В двух магазинах Слуцка «Кур'ер» подобрал платья, в которых можно встретить Новый год. А наша модель примерила их.