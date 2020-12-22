«А что остаётся делать?» В Слуцком районе люди нарушают правила, чтобы попасть на работу через дорогу Р23

В «Кур'ер» обратился Александр Алишевич, уроженец деревни Шищицы Слуцкого района. Он пишет, что после реконструкции трассы Р23 жителям деревень стало сложнее переезжать через дорогу.

Что написал Александр Алишевич

«По дороге Р23, если ехать из деревни Шищицы, есть поворот на Воробьёво, — пишет Александр. — Это метров 300 от Шищиц. Вопрос: как из Воробьёво проехать в Шищицы, Слуцк? Перекрёсток Т-образный, двухполосное движение; на разделительной полосе — ограждение. На автомобиле приходится поворачивать направо, ехать до Буды Гресской (это 5 км), там разворачиваться и ехать назад в Шищицы или Слуцк. Тратится горючее на 10 лишних километров. Как вынуждены поступать жители деревни Шищицы, работающие в Воробьёвском лесничестве, проживая по улице Новое Село (она упирается в данный перекрёсток)?

Четырежды (на работу, на обед, с обеда, с работы) перелезают через ограждение вместе с велосипедами, нарушая правила дорожного движения и рискуя попасть под колёса проезжающих на большой скорости автомобилей. А что остаётся делать? До перекрёстка с переходом (он в Шищицах около магазина) — больше 1 км.

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Почему нельзя было сделать перекрёсток с обычным переездом, как в Буде Гресской, в а/г Лошанское (их там аж по 2)? Раньше, до реконструкции, такой перекрёсток был.

Мною говорилось обо всём этом во время реконструкции дороги руководству строителей, руководству Слуцкого райисполкома. Писал письма в Слуцкий райисполком после окончания работ. Всё впустую. Кого волнует эта проблема? Только тех, кто пользуется злосчастным перекрёстком".

Проблема ограждения на Р23 поднималась и раньше

В 2019 году с такой же проблемой в «Кур'ер» обратился случчанин Михаил Николаевич. Он рассказал, что трасса Р23 после реконструкции разделила деревни Молотково и Лучники, перехода между ними теперь нет. «Люди вынужденно стали нарушителями правил дорожного движения. Они пешком или на велосипеде, как и раньше, доходят до трассы, дожидаются, когда машин нет, и добегают до середины. Там перелазят через забор и перебрасывают велосипед», — рассказывал случчанин. В Слуцкой ГАИ «Кур'еру» тогда пояснили, что реконструкция автодороги Р23 проводилась в несколько этапов и ещё не закончена, а согласований с отделом ГАИ Слуцкого РОВД по вопросам реконструкции не проводилось.

«После проведённой реконструкции третьей очереди встала проблема пересечения Р23 пешеходами и велосипедистами, которым нужно было попасть в Молотково или другие деревни в той стороне, — сказали тогда в ГАИ. — \…\ Проблема решится лишь в ближайшие годы. И до тех пор случчанам придётся придерживаться правил дорожного движения».