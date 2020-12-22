Выбираем платье на Новый год. Шесть стильных вариантов, которые можно купить в Слуцке

В двух магазинах Слуцка Lampa подобрала 6 образов, в которых можно встретить Новый год. Наша модель примерила их, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Это рубрика «», в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают образы из своего гардероба.

Тиона и Lo&Lo

Тиона. Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.

ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1. Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.

пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных. Instagram: @tionamodashop

LO&LO. Адрес : ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.

: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1. Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.

ИП Быстримович О.Л. УНП 690 229 754

Тандем

Адрес: ТЦ «Маяк», 2-й этаж, ул. Парижской Коммуны, 2−1.

ТЦ «Маяк», 2-й этаж, ул. Парижской Коммуны, 2−1. Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00. Без обеда и выходных.

пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00. Без обеда и выходных. Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.

ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1. Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.

пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных. Instagram: @tandem_slutsk

ИП Ярмолович Н.А. УНП 690 273 689