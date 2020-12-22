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Выбираем платье на Новый год. Шесть стильных вариантов, которые можно купить в Слуцке

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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В двух магазинах Слуцка Lampa подобрала 6 образов, в которых можно встретить Новый год. Наша модель примерила их, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают образы из своего гардероба.

Тиона и Lo&Lo

  • Тиона. Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.
  • Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.
  • Instagram: @tionamodashop
  • LO&LO. Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.
  • Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.

ИП Быстримович О.Л. УНП 690 229 754

Тандем

  • Адрес: ТЦ «Маяк», 2-й этаж, ул. Парижской Коммуны, 2−1.
  • Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00. Без обеда и выходных.
  • Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.
  • Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.
  • Instagram: @tandem_slutsk

ИП Ярмолович Н.А. УНП 690 273 689

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По вопросам сотрудничества:

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

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© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник и названия издания - "Кур'ер" или KURJER.INFO.

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