Выбираем платье на Новый год. Шесть стильных вариантов, которые можно купить в Слуцке

В двух магазинах Слуцка Lampa подобрала 6 образов, в которых можно встретить Новый год. Наша модель примерила их, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают образы из своего гардероба.
Тиона и Lo&Lo
- Тиона. Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.
- Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.
- Instagram: @tionamodashop
- LO&LO. Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.
- Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.
- Instagram: @oloshopslutsk
ИП Быстримович О.Л. УНП 690 229 754
Тандем
- Адрес: ТЦ «Маяк», 2-й этаж, ул. Парижской Коммуны, 2−1.
- Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00. Без обеда и выходных.
- Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж, ул. 14 Партизан, 15/1.
- Режим работы: пн-вс с 10.00 до 20.00. Без обеда и выходных.
- Instagram: @tandem_slutsk
ИП Ярмолович Н.А. УНП 690 273 689