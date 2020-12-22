На территории православного храма в Любани создали мини-зоопарк. Там не только кролики и лисички

Зоопарк нравится не только юным прихожанам и учащимся воскресных школ, но даже взрослым. Посещающие храм всегда навещают животных. Некоторые говорят, что, глядя на них, поднимается настроение и возникает ощущение необычайного спокойствия, психологического комфорта.

По словам Александра Драгуна, настоятеля, несколько лет назад у него возникла идея завести декоративных белок. Их не удалось купить. Зато он купил пару красивых кроликов. Вскоре друзья подарили двух лисиц — обычных рыжих и чёрно-коричневых. Как пишет «Голас Любаншчыны», сейчас в мини-зоопарке более 20 особей — помимо кроликов и лисиц есть носухи, белая бельгийская коза, морские свинки, вьетнамские петухи и куры. За ними постоянно ухаживают, и все животные чувствуют себя комфортно. Многие кролики уже развелись, а летом, по словам священника, их даже раздавали тем, кто хотел держать таких животных дома. Сам отец Александр всегда каждый день приходит в вольеры с животными, кормит их, наблюдает за поведением. И всё же не теряет надежды, что появятся ещё и декоративные белочки — они ему очень нравятся.