Идея 12: Профессиональная косметика из магазина «Бьюти»

«Бьюти» — магазин профессиональной косметики и парикмахерского инструмента. 22 декабря Нам уже 6 лет! Бьюти-это более 40 брендов профессиональной косметики и более 10 разнообразных красителей для волос, профессиональный уход для лица и тела, только профессиональная техника и аксессуары. Вы можете приобрести подарочные сертификаты на любую сумму.

Шампунь и кондиционер Be Keen On «Стойкость цвета» защищают волосы от УФ-лучей и предотвращают вымывание пигмента. В отличие от обычных средств, позволяют на более длительное время сохранить насыщенность цвета. Комплекс высокоактивных компонентов, обогащённый кератином, укрепляет структуру волос и делает их более эластичными.

Флюид для волос «Жидкие кристаллы» от немецкого бренда Keen подходят всем типам прядей, но больше всего пользы принесут поврежденным и сухим. Благодаря легкой маслянистой консистенции средство равномерно распределяется по всем волоскам, обволакивая каждый от корня до кончика. Оно моментально впитывается, насыщая клетки натуральными маслами, витаминами и влагой.

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Мы всегда рады вам помочь в выборе и ждём вас за покупками! Ваш магазин Бьюти ул. Ленина 191 8(029)9401058

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