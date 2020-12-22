Вопрос-ответ. Можно ли запускать салюты на Новый год в Слуцке

По постановлению Совмина с 12 августа в Беларуси запрещена продажа пиротехники. В «Кур'ер» обращаются читатели и спрашивают, а как быть тем, у кого салюты и петарды сохранились или куплены раньше, можно ли их запускать?

Продавать нельзя, тем более несовершеннолетним и без лицензии

Александр Семенович, начальник милиции общественной безопасности — заместитель начальника Слуцкого РОВД, пояснил «Кур'еру», что с 12 августа в Беларуси запрещена оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями.

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Кроме того, торговля пиротехникой регулируется КоАП. Продажа пиротехники несовершеннолетним, а также без наличия ассортиментного перечня — это нарушение правил торговли и оказания услуг населению (часть 1 статьи 12.17 КоАП). Реализация пиротехники без специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю — это незаконная предпринимательская деятельность (статья 12.7 КоАП).

Использовать можно, но осторожно

Если человек купил пиротехнику до 12 августа, то использовать её он может с соблюдением всех мер безопасности и инструкции на упаковке.

Использование пиротехники запрещено в общественных местах: на площадях, в парках, в местах большого скопления людей, вблизи жилых домов.

Как отмечает Александр Семенович, невыполнение данного требования может быть расценено как мелкое хулиганство, за совершение которого предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток.

Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними в общественных местах будет расцениваться как мелкое хулиганство. Ребёнка поставят на профилактический учёт в ОВД. Родителям за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (статья 9.4 КоАП) придётся заплатить штраф до 20 базовых величин.

Если, используя пиротехнику, человек причинит значительный вред здоровью или имуществу окружающих, ему может грозить уголовная ответственность.

Чтобы не навредить, нельзя:

взрывать пиротехнику вблизи горючих материалов,

запускать салюты из рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней),

подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования,

использовать изделия с дефектами, повреждениями корпуса или фитиля,

применять пиротехнику при ветре более 5 м/с,

направлять пиротехнику на людей,

давать пиротехнику детям и пьяным людям,

делать с пиротехникой что-то, что не предусмотрено инструкцией по применению,

разбирать и переделывать готовые изделия.

В тему: Продажа салютов и бенгальских огней до сих пор под запретом. Такого Нового года в Слуцке ещё не было