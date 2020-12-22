Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

Рождество и Новый год на подходе. С подарками для родных и близких, коллег и друзей вам поможет кондитерская фабрика «Красный пищевик». Ведь в Слуцке есть фирменный магазин предприятия, куда привозят свежие сладости прямо с предприятия. А ещё по 3 января действуют существенные скидки.

Как найти магазин

Найти фирменный магазин «Красный пищевик» легко. Он расположен в доме № 150 по улице Ленина, прямо напротив гостиницы «Слуцк». Также рядом есть медицинская лаборатория «Синево». Если идти от центра города в сторону Молодёжного центра, то магазин находится в здании сразу за 58-м магазином.

С 25 по 27 декабря в магазине «Красный пищевик» действует сладкая пятница. Покупателей ждут огромные скидки на всю продукцию.

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