Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

Рождество и Новый год на подходе. С подарками для родных и близких, коллег и друзей вам поможет кондитерская фабрика «Красный пищевик». Ведь в Слуцке есть фирменный магазин предприятия, куда привозят свежие сладости прямо с предприятия. А ещё по 3 января действуют существенные скидки.
Как найти магазин
Найти фирменный магазин «Красный пищевик» легко. Он расположен в доме № 150 по улице Ленина, прямо напротив гостиницы «Слуцк». Также рядом есть медицинская лаборатория «Синево». Если идти от центра города в сторону Молодёжного центра, то магазин находится в здании сразу за 58-м магазином.
С 25 по 27 декабря в магазине «Красный пищевик» действует сладкая пятница. Покупателей ждут огромные скидки на всю продукцию.
Новогодняя акция на бестселлеры
1Зефир zefir. by «Ванильный в шоколаде» — 3,8 рубля
2Миндаль в шоколаде — 15,02 руб/кг
4Зефир LEFIRELLE со вкусом пломбира — 4,55 руб/кг
5Мармелад «Виноградная улитка» — 6,86 руб/кг
6Мороженое
Новинки
К праздникам «Красный пищевик» подготовил новогодние коробки фирменных цветов: маленькая — 4,5 рубля, большая — 5,4 рубля. Коробка для зефира с прозрачной крышкой — 1,4 рубля.
Бобруйская яблочная пастила без добавок (15,54 рубля за кг), с лесными ягодами (16,87 рубля за кг), клюквой (16,87 рубля за кг), черникой, малиной, клубникой.
Паста halWOW из фундука с какао (8,4 рубля), арахисовая паста halWOW с содержанием 33% белка без сахара (7,8 рубля), арахисовая паста halWOW (6,42 рубля).