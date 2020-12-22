Рождество и Новый год на подходе. С подарками для родных и близких, коллег и друзей вам поможет кондитерская фабрика «Красный пищевик». Ведь в Слуцке есть фирменный магазин предприятия, куда привозят свежие сладости прямо с предприятия. А ещё по 3 января действуют существенные скидки.

Как найти магазин

Найти фирменный магазин «Красный пищевик» легко. Он расположен в доме № 150 по улице Ленина, прямо напротив гостиницы «Слуцк». Также рядом есть медицинская лаборатория «Синево». Если идти от центра города в сторону Молодёжного центра, то магазин находится в здании сразу за 58-м магазином.

С 25 по 27 декабря в магазине «Красный пищевик» действует сладкая пятница. Покупателей ждут огромные скидки на всю продукцию.

Новогодняя акция на бестселлеры

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

1Зефир zefir. by «Ванильный в шоколаде» — 3,8 рубля

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

2Миндаль в шоколаде — 15,02 руб/кг

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

3Зефир «Ванильный в шоколаде» — 9,45 руб/кг

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

4Зефир LEFIRELLE со вкусом пломбира — 4,55 руб/кг

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

5Мармелад «Виноградная улитка» — 6,86 руб/кг

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

6Мороженое

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

Новинки

К праздникам «Красный пищевик» подготовил новогодние коробки фирменных цветов: маленькая — 4,5 рубля, большая — 5,4 рубля. Коробка для зефира с прозрачной крышкой — 1,4 рубля.

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

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25 по 27 декабря в магазине «Красный пищевик» действует сладкая пятница. Покупателей ждут огромные скидки на всю продукцию.
Зефир в шоколаде «Бобруйский» со вкусами мандарина и вишни с корицей — 1,54 рубля.


Бобруйская яблочная пастила без добавок (15,54 рубля за кг), с лесными ягодами (16,87 рубля за кг), клюквой (16,87 рубля за кг), черникой, малиной, клубникой.

25 по 27 декабря в магазине «Красный пищевик» действует сладкая пятница. Покупателей ждут огромные скидки на всю продукцию.
Паста halWOW из фундука с какао (8,4 рубля), арахисовая паста halWOW с содержанием 33% белка без сахара (7,8 рубля), арахисовая паста halWOW (6,42 рубля).

8Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

Драже «Арахис в шоколаде» NanoFit без сахара — 1,76 рубля.

Наборы зефира

9Набор зефира «Красный пищевик» — 12,72 рубля.

10Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен


Набор зефира «Роза» — 35,05 рубля.

11Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен


Набор зефира «Бобруйский сувенир» —14,53 рубля.

12Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен


Набор зефира «Прывiтанне з Беларусi» — 12,4 рубля.

13Подарочный набор «Бобруйский» ТМ Мастер зефирных дел — 7,84 рубля.

14Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен


Подарочный набор «Грибы зефирные» ТМ Мастер зефирных дел — 7,86 рубля.

15Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен


Подарочный набор «Одуванчик» ТМ Мастер зефирных дел — 7,86 рубля.

16Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и цен

Сумка и рюкзак с мелками для детей — 4,5 рубля и 6 рублей.

Как вкусно и полезно отметить праздники со сладостями от «Красного пищевика». Обзор акций, новинок и ценм

Магазин «Красный пищевик» работает:

• понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;
• суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;
• санитарный день: последний день месяца.

Телефон: +375 44 460 66 77

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279