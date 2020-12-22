ВОЗ рассказала, насколько опасен новый штамм COVID-19

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет доказательств, что новый штамм коронавируса COVID-19 усиливает тяжесть течения заболевания. Об этом заявил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, передаёт Reuters.

«Мы знаем, как себя защищать, и правила не меняются вне зависимости от разновидности вируса», — заявил он, отметив, что ВОЗ положительно оценивает открытие новых штаммов.



«Мы должны найти баланс. Очень важно обеспечить прозрачность, очень важно рассказать общественности, какова она есть, но также важно понять, что это нормальная часть эволюции вируса», — добавил Райан.

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По его словам, отслеживание мутации вируса в режиме реального времени является действительно позитивным событием для глобального здравоохранения, и страны, проводящие такой вид наблюдения, заслуживают похвалы.



Райан отметил, что государства, которые вводят ограничения на поездки, проявляют излишнюю осторожность при оценке рисков. «Это разумно», — заключил он.



Как пишет TUT. BY, в начале прошлой недели Мэтт Хэнкок, глава Минздрава Великобритании, заявил, что в стране обнаружили новый тип коронавирусной инфекции, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко подскочили. По его словам, к тому моменту в стране было выявлено более 1 тыс. случаев заражения новым возбудителем. Министр уточнил, что речь идёт о Лондоне, а также графстве Эссекс и некоторых районах в графствах Кент и Хертфордшир.

Днём 19 декабря Крис Уитти, главный санитарный врач Англии, подтвердил, что новый штамм коронавируса COVID-19 имеет способность распространяться быстрее, чем «привычный» SARS CoV-2, и может привести к росту числа случаев заболевания. По данным ведущих британских исследователей, новый штамм не является более смертельным и не приводит к более тяжёлому течению болезни. Его главная особенность — более быстрая распространяемость. По словам Уитти, новый штамм передаётся быстрее на 70%.

После сообщений о новом виде коронавируса ряд стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Среди них Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Турция. Позже о запрете полётов в Великобританию объявили власти Израиля, Доминиканской Республики, Ямайки и России.