Каким был в Слуцке самый короткий зимний день. Фото

В Слуцке сегодня состоялся Солнцеворот. Это произошло в 13 часов и 9 минут. И пусть самого солнышка не было видно за тучами, но оно уже считается весенним.

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Уходит дух Карачун, приходит время Коляды — молодого Светила. Когда-то в старину колядовать начитали именно после рождения солнышка-младенца.

Вот так выглядела Природа в момент зимнего Солнцестояния в нашем Городе. Солнце как бы будет «стоять» несколько дней; день заметно прибывать не будет, — лишь на «воробьиный скок».

Желаю всем с оптимизмом встретить здоровую благополучную весну!