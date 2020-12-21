В женской консультации и взрослой поликлинике Слуцка сделали «час многодетной матери»

В Слуцкой ЦРБ ввели «час многодетной матери», чтобы обеспечить доступность и качество медицинских услуг. Об этом сообщает УЗ «Слуцкая центральная районная больница».

Ежедневно с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00 в женской консультации будут работать врачи-акушеры-гинекологи.

А с 14.00 до 15.00 во взрослой поликлинике будут вести приём врачи-специалисты.

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Обследование будет проводиться по территориальному принципу. При оформлении медицинской документации в регистратуре пациентам необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи.