«Иду и молюсь, чтобы какой-нибудь придурок не кинул в толпу петарду». Почему случчанка радуется, что пиротехнику запретили

Так много случчан скорбит по отмене пиротехники. Захотелось и мне высказать своё мнение.



Я всегда не любила эти петарды, хлопушки, салюты. Ещё с давних времён школы, когда взорвала безобидную хлопушку и её искры пропалили мне пуховик. В Слуцке перед Новым годом невозможно ходить. Малолетки кидают петарды в мусорки для лучшего звучания.

Я неоднократно ругала школьников, когда видела, как они кидали петарды на лёд, где сидят утки. С коляской хоть не выходи — ощущаю себя как на войне. Иду и молюсь, хоть бы какой придурок только не кинул в толпу петарду, это, наверное, кажется им весёлым занятием.

Ночью спать невозможно, несмотря на то, что стоят пластиковые окна. На каждый «бум» просыпаешься. Ближе к главному празднику открываешь интернет и начинается: «Школьник загорелся от салюта», «Ребёнок взорвал петарду в руке», «Женщине в капюшон положили петарду», «В собаку/кота запустили салютом».

Слава Богу, что этого дурдома теперь будет меньше на улицах. А те, кто захочет делать самоделки, — это ваш выбор, ваши пальцы, ваша судьба, ваши деньги. Валяйте! Как говорится, естественный отбор по собственной дурости. Но помните, что у медиков и без ваших фейерверков работы куча.