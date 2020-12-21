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«Иду и молюсь, чтобы какой-нибудь придурок не кинул в толпу петарду». Почему случчанка радуется, что пиротехнику запретили

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Так много случчан скорбит по отмене пиротехники. Захотелось и мне высказать своё мнение.


Я всегда не любила эти петарды, хлопушки, салюты. Ещё с давних времён школы, когда взорвала безобидную хлопушку и её искры пропалили мне пуховик. В Слуцке перед Новым годом невозможно ходить. Малолетки кидают петарды в мусорки для лучшего звучания.

Я неоднократно ругала школьников, когда видела, как они кидали петарды на лёд, где сидят утки. С коляской хоть не выходи — ощущаю себя как на войне. Иду и молюсь, хоть бы какой придурок только не кинул в толпу петарду, это, наверное, кажется им весёлым занятием.

Ночью спать невозможно, несмотря на то, что стоят пластиковые окна. На каждый «бум» просыпаешься. Ближе к главному празднику открываешь интернет и начинается: «Школьник загорелся от салюта», «Ребёнок взорвал петарду в руке», «Женщине в капюшон положили петарду», «В собаку/кота запустили салютом».

Слава Богу, что этого дурдома теперь будет меньше на улицах. А те, кто захочет делать самоделки, — это ваш выбор, ваши пальцы, ваша судьба, ваши деньги. Валяйте! Как говорится, естественный отбор по собственной дурости. Но помните, что у медиков и без ваших фейерверков работы куча.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.

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Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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