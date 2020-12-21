Волшебство в городе. Новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек под аккомпанемент духового оркестра

В четверг, 24 декабря, в Слуцке пройдёт шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Начало в 16.30.

Сказочные персонажи пройдут по улице Ленина от Молодёжного центра до центральной площади, где установлена главная ёлка. Их будет сопровождать духовой оркестр Слуцкой детской школы искусств.

На празднике будет работать рождественская ярмарка. Проведут хоровод, игровую программу и концерт детских коллективов учреждений образования и культуры Случчины.

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В мероприятии примут участие около 100 представителей организаций и учреждений, пишет «Слуцкі край».

ВНИМАНИЕ! В связи с проведением мероприятия с 15.45 до 17.00 будет ограничено движение транспорта по ул. Ленина (от перекрёстка улиц Ленина — Социалистическая — 14 Партизан до перекрёстка улиц Ленина — М. Богдановича — Копыльская).