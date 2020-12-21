В Слуцке состоится кадетский новогодний бал

В среду, 23 декабря, в Минском областном кадетском училище состоится новогодний бал. Мероприятие станет частью программы республиканской благотворительной акции «Наши дети».

«Проведение бала — традиция, которая сложилась в кадетских училищах. Это праздничное событие проводим каждый год. Все воспитанники ждут его с нетерпением, начинают готовиться с хореографом уже с сентября. Этот год не стал исключением. В танцевальном мероприятии примет участие 221 воспитанник училища», — рассказала Татьяна Блецко, заместитель директора по учебной работе ГУО «Минское областное кадетское училище».

Планируется, что пары станцуют около 10 танцев, среди которых венский вальс, полька, полонез, падеграс, падеспань и кадриль.

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«Сейчас идут финальные репетиции. Все движения оттачиваются, проходят последние примерки бальных нарядов: девочки наденут пышные платья, а мальчики будут в парадной форме», — отметила заместитель директора.

Также в программу мероприятия включены традиционные для балов игры и забавы. Создавать праздничное настроение воспитанникам будут Дед Мороз и Снегурочка, пишет БЕЛТА.