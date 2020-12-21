Кто получит подарки от Деда Мороза «Кур'ера». Список победителей и регистрация на утренник

Газета «Кур'ер» подвела итоги акции «Письмо Деду Морозу». По традиции мы выбрали авторов десяти лучших обращений к Дедушке, которые получат подарки от организаторов и спонсоров акции.
Награждение пройдёт в субботу, 26 декабря, в клубе Parking. Будет игровая программа со сказочными героями, подарки, сладкий стол и детская дискотека. Начало в 17 часов.
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Кто стал победителем
- Гордей Тупик. Мальчик в этом году старался помогать всем, но иногда у него не получалось. Он попросил у Деда Мороза, чтобы его родные перестали умирать и болеть, чтобы они не старели, а те, кто умер, вернулись к нему.
- Алиса Мазаляка. Мама трёхлетней Алисы прислала в редакцию милое видео, на котором девочка рассказывает, что она слушается маму и папу, помогала украшать дом к Новому году. А ещё Алиса помогала маме делать блинчики и суп.⠀
- Ренат Алиев. Ренат прислал Деду Морозу видео, в котором рассказал и показал, как он интересно проводит выходные дни и свободное время.
- Степан Мазай. Мальчик тоже записал для Дедушки видеообращение. В нём он пригласил сказочного героя домой, чтобы тот пожил у него в холодильнике. Рассказал, что помогал родителям мыть посуду и пылесосить.
- 2 «А» класс СШ № 9. Ребята участвуют в нашей акции уже второй год. Они стараются хорошо учиться, помогают бездомным животным, ухаживают за птицами зимой и участвуют в разных конкурсах. Хотят, чтобы помощники Деда Мороза изобрели вакцину и лекарство от коронавируса
- Варя Букато. 6-летняя Варвара прислала Деду Морозу видео. В нём она рассказала, что «целый год была послушной, сажала с мамой туи, помидоры черри, капусту, тыкву, арбуз, ещё помогала старым людям вытряхивать коврик и выносить мусор».
- Милана Новик. Милана написала письмо в редакцию: оно яркое и красочное. В этом году она не обижала родителей и помогала им мыть посуду. А ещё она увлекается художественной гимнастикой.
- Сёстры Рован. В этом году девочки участвовали в исследовательской работе. Сказали, что они умнички, но вредные. Они любят помогать маме и носит её туфли.
- Арианна и Арсений Скридлевские. Брат с сестрой — постоянные участники и призёры новогодней акции. Ребятам удаётся ежегодно удивлять Дедушку своими поделками, письмами и интересными делами. Например, в этом году они решили поучаствовать в обмене подарками «Тайный Санта», где отправили свой сюрприз совершенно незнакомому человеку, и теперь ждут подарка для себя.
- Никита Прима. Никита прислал в редакцию интересную зимнюю поделку из 0,5-литровой банки: внутри неё снеговик и Дед Мороз, а на крышке красиво вылеплен логотип газеты «Кур'ер». Он уверил Дедушку, что в 2020 году вёл себя хорошо.
ВАЖНО. Родители детей-победителей, подтвердите своё участие в празднике по телефону 8 033 318 99 30 (Виктория) до 23 декабря включительно.
Всех остальных участников и просто желающих тоже приглашаем на детскую новогоднюю вечеринку. Вход свободный, но по регистрации. Анкета — здесь. Родителей просим быть в масках.
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Телефон: +375 (29) 525 43 21.
6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
7. Магазин детских товаров «Карапуз»
- Адрес: ул. Ленина, 126−1.
- Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.
8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)
- Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.
9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут
11. Праздничное агентство Time-Out
- Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: + 375 (25) 633 12 05.
- Instagram: @time_out.by.