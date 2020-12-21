Кто получит подарки от Деда Мороза «Кур'ера». Список победителей и регистрация на утренник

Газета «Кур'ер» подвела итоги акции «Письмо Деду Морозу». По традиции мы выбрали авторов десяти лучших обращений к Дедушке, которые получат подарки от организаторов и спонсоров акции.

Награждение пройдёт в субботу, 26 декабря, в клубе Parking. Будет игровая программа со сказочными героями, подарки, сладкий стол и детская дискотека. Начало в 17 часов.

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Кто стал победителем

Гордей Тупик. Мальчик в этом году старался помогать всем, но иногда у него не получалось. Он попросил у Деда Мороза, чтобы его родные перестали умирать и болеть, чтобы они не старели, а те, кто умер, вернулись к нему. Алиса Мазаляка. Мама трёхлетней Алисы прислала в редакцию милое видео, на котором девочка рассказывает, что она слушается маму и папу, помогала украшать дом к Новому году. А ещё Алиса помогала маме делать блинчики и суп.⠀ Ренат Алиев. Ренат прислал Деду Морозу видео, в котором рассказал и показал, как он интересно проводит выходные дни и свободное время. Степан Мазай. Мальчик тоже записал для Дедушки видеообращение. В нём он пригласил сказочного героя домой, чтобы тот пожил у него в холодильнике. Рассказал, что помогал родителям мыть посуду и пылесосить. 2 «А» класс СШ № 9. Ребята участвуют в нашей акции уже второй год. Они стараются хорошо учиться, помогают бездомным животным, ухаживают за птицами зимой и участвуют в разных конкурсах. Хотят, чтобы помощники Деда Мороза изобрели вакцину и лекарство от коронавируса Варя Букато. 6-летняя Варвара прислала Деду Морозу видео. В нём она рассказала, что «целый год была послушной, сажала с мамой туи, помидоры черри, капусту, тыкву, арбуз, ещё помогала старым людям вытряхивать коврик и выносить мусор». Милана Новик. Милана написала письмо в редакцию: оно яркое и красочное. В этом году она не обижала родителей и помогала им мыть посуду. А ещё она увлекается художественной гимнастикой. Сёстры Рован. В этом году девочки участвовали в исследовательской работе. Сказали, что они умнички, но вредные. Они любят помогать маме и носит её туфли. Арианна и Арсений Скридлевские. Брат с сестрой — постоянные участники и призёры новогодней акции. Ребятам удаётся ежегодно удивлять Дедушку своими поделками, письмами и интересными делами. Например, в этом году они решили поучаствовать в обмене подарками «Тайный Санта», где отправили свой сюрприз совершенно незнакомому человеку, и теперь ждут подарка для себя. Никита Прима. Никита прислал в редакцию интересную зимнюю поделку из 0,5-литровой банки: внутри неё снеговик и Дед Мороз, а на крышке красиво вылеплен логотип газеты «Кур'ер». Он уверил Дедушку, что в 2020 году вёл себя хорошо.

ВАЖНО. Родители детей-победителей, подтвердите своё участие в празднике по телефону 8 033 318 99 30 (Виктория) до 23 декабря включительно. Всех остальных участников и просто желающих тоже приглашаем на детскую новогоднюю вечеринку. Вход свободный, но по регистрации. Анкета — здесь

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Телефон: +375 (29) 525 43 21.

6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

7. Магазин детских товаров «Карапуз»

Адрес: ул. Ленина, 126−1.

ул. Ленина, 126−1. Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.

8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)

Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.

9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина 212.

ул. Ленина 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

11. Праздничное агентство Time-Out