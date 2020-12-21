Делаем новогодний коктейль вместе с газетой «Кур'ер». Предлагайте свои ингредиенты

Скоро мы все будем отмечать Новый 2021 год. В связи с этим «Кур'ер» решил с помощью своих читателей создать фирменный коктейль, который сотрудники приготовят в редакции и попробуют. Сейчас расскажем, что вам, дорогие читатели, надо сделать.

Что надо сделать

До 23 декабря оставляйте в комментариях под этим материалом, под постами в vk.com/kurjer или присылайте на Viber 8 033 318 99 30 (Виктория) название ингредиента, который вы хотите, чтобы вошёл в состав нашего фирменного коктейля. Это могут быть соки, алкогольные напитки, фрукты и любой другой съедобный продукт.

Реклама

Затем мы выберем несколько ингредиентов и сделаем из них коктейль, а после поделимся вкусовыми ощущениями в прямом эфире @kurjer.

Эта идея подхвачена у слуцкого форума, у которого тоже был свой фирменный коктейль. Каждый его участник предлагал свой продукт, из которого после готовился напиток. Например, форумский коктейль состоял из «Кока-Колы», водки, мороженого, глюкозы, сока лимона и другого. Ребята выпивали его на каждой годовщине форума. Подробности — здесь.