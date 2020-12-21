Гуляли и готовились к встрече Нового года. Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 14 по 20 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка и гости города сами выложили в Instagram.

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