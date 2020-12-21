Гуляли и готовились к встрече Нового года. Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 14 по 20 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка и гости города сами выложили в Instagram.

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Публикация от 𝓘𝓷𝓰𝓪 𝓣𝓪𝓻𝓲𝓫𝓸 (@taribo4ka)

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Публикация от Мария (@maria.alexandrovna)

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Публикация от Татьяна Романович (@romanovich_tatsiana)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

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Публикация от @lasitsa.angelina

 

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Публикация от MARTA MASYUK 🌟 (@murrtini_)

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Публикация от Lera@ (@lera_starv)

 

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Публикация от Юлия Жукова (@yulia.v.zhukova)

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Публикация от 🍒irina🍒 (@irina_shumelchik)

 

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Публикация от Ekaterina Chernishova (@chernishova_k)