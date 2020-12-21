Остались без спонсора, «покорили» Австралию и были на вершине. Топ-10 фактов об СФК «Слуцк» в сезоне-2020

Сезон-2020, возможно, самый запоминающийся в истории футбольного клуба «Слуцк». Подъём на вершину турнирной таблицы и падение на нижнюю позицию, резкие перемены в клубе и вокруг него, беспрецедентные игры. «Кур'ер» выделил 10 интересный фактов, которые произошли с нашей командой в сезоне-2020.

1. Остались без основного спонсора

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Новый год начался с шокирующей новости: 27 января задержали Николая Прудника, директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Комбинат являлся основным спонсором команды. В марте стало известно, что спонсорская помощь прекращается. Будущее клуба после этой новости оказалось под вопросом. Но в итоге команда благополучно доиграла сезон и осталась в высшей лиге.

2. Матч-феномен с 5-ю пенальти

3. Обыграли будущего чемпиона

22 марта состоялся первый тур чемпионата Беларуси. ФК «Слуцк» принимал на своём поле «Славию» (Мозырь). Матч был примечателен тем, что в нём главный судья Сергей Чистов. Такое случилось впервые в розыгрышах чемпионатов Беларуси.

17 апреля в 5-м туре чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» обыграл в Солигорске «Шахтёр» (2:1). Примечательно, что «Шахтёр» по итогу сезона завоевал чемпионство.

4. Успех на старте сезона

5. Болельщики в Австралии

6. Установка Леонида Слуцкого

7. Впервые проиграли «Городее» с разгромным счётом

ФК «Слуцк», несмотря на финансовые проблемы и СOVID-19 в Беларуси, очень успешно начал сезон. Команда после 7-го тура чемпионата закрепилась на первом месте в турнирной таблице. Позади случчан расположились жодинское «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Такое с командой случилось впервые.Успех на старте сезона сыграл на руку команде. У ФК «Слуцк» внезапноза 14 тысяч километров в австралийском городе Аделаида. Они создали группу в Facebook, где разместили надпись со следующим содержанием: «Мы — фанаты ФК „Слуцк“ со всего мира. Мы начали в Аделаиде, Австралия. Коронавирус сильно ударил по футбольным фанатам. Мы благодарим белорусскую элитную лигу и ФК „Слуцк“ за то, что они сохраняют футбол для болельщиков. Мы любим „Слуцк“!». Напомним, что весной все топовые чемпионаты были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.Российский тренер Леонид Слуцкийна матч 4-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска». «Мне доверена честь вывести на футбольное поле одну из лучших команд Европы — на данный момент вторую команду в Европе из тех команд, которые продолжают играть. И я безумно горжусь быть тренером команды из города Слуцка», — говорил в видеообращении Слуцкий. К сожалению, случчане не смогли обыграть «Витебск». Итог — результативная ничья 1:1.

«Сахарное дерби» в первом круге закончилось для случчан разгромным поражением. ФК «Городея» обыграла своего соперника со счётом 3:0. Такой отрыв в счёте в истории противостояния этих команд был зарегистрирован впервые.

8. Смена главных тренеров

После первого круга главный тренер Виталий Павлов подал в отставку. Павлов руководил командой с января 2017 года. После его ухода временно его пост занимал Александр Кончиц, который спустя 10 туров (после поражения от брестского «Руха» — 0:5) также оставил свою должность. Под занавес сезона главным тренером был назначен Александр Бразевич, который ранее возглавлял ФК «Смолевичи».

9. Отменённый матч ФК «Слуцк» — ФК «Смолевичи»

Коронавирус не обошёл стороной и ФК «Слуцк». Перед заключительным 30-м туром в команде заболело более десяти игроков. Тренеры не в состоянии были выставить играбельный состав на этот матч. Игра ничего не решала ни для одной, ни для другой команды, поэтому было решено её отменить. Такое произошло впервые в истории.

10. Дебют молодых футболистов

В сезоне-2020 за «Слуцк» дебютировали несколько молодых футболистов — воспитанников СФК «Слуцк». Это Андрей Рум (2002 года рождения), Андрей Крень (2003 года рождения), Михаил Сачковский (2002 года рождения), Владислав Сычёв (2002 года рождения) и Евгений Апанасович (2002 года рождения).